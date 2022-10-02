بيريز: يجب أن نذكّر الخليفي من هو ريال مدريد.. وبنزيمة سيفوز بالكرة الذهبية

عاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للترويج لمسابقة دوري السوبر الأوروبي، خلال الجمعية العمومية للنادي.

وتطرق بيريز لكثير من القضايا خلال الجمعية العمومية منها توديع من رحلوا عن النادي، كما وجّه رسائل قوية لـ ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية.

وقال بيريز خلال الجمعية العمومية: "مطلع العام فقدنا وللأسف فرانسيسكو خينتو، اللاعب الوحيد الذي فاز بـ 6 ألقاب دوري أبطال أوروبا، منها 5 ألقاب متتالية مع نفس النادي. نشعر بألم بالغ لخسارة واحد من أبرز رموز ريال مدريد وكرة القدم العالمية، والذي مثّل على مدار حياته قيم نادينا. يجب أن نشعر بالفخر نحن مشجعي ريال مدريد ونشكر باكو خينتو".

وأضاف: "وهذا الصيف أيضًا فقدنا بيدرو فيرانديز الذي سبق عصره وأحدث ثورة في قطاع كرة السلة في النادي. وأيضًا دعونا نتذكر مانولو سانتانا الذي كان مشجعًا بارزًا لـ ريال مدريد".

وتابع: "كما أقدّم التعزية لضحايا الكارثة التي وقعت في الساعات الأخيرة في إندونيسيا حيث فقد أكثر من 100 شخص أعمارهم".

وأشار: "أن أكون رئيسًا لأفضل نادٍ في العالم لهو شرف لي. لدينا مسؤولية الحفاظ على أسطورية وتاريخ نادينا، عن طريق الجهد والتضحية والتواضع. بفضل أعضائنا نتمتع باستقرار إداري كبير ونواصل الطريق الذي بدأها دون سانتياجو برنابيو".

وشدد: "أشكر أيضًا كل العاملين الذين يشرفون حاليًا على تحديث ملعبنا".

وتطرق للحديث عن الجانب الاقتصادي: "الوباء تسبب في خسارة أندية كرة القدم لـ 7 مليارات يورو وفقًا للعديد من الدراسات. بعدها جاءت حرب أوكرانيا ونادينا انخرط في تقديم المساعدات الممكنة. كرة القدم ليست في منأى عن كل ذلك تمامًا. اللعبة تفقد الاهتمام يومًا بعد يوم، خصوصًا بين الشبان. ولو لم نتحرك فالأمور ستسوء".

وتابع: "على المستوى الرياضي، فقد عشنا الموسم الماضي مباريات للذكرى انعكس فيها الحمض النووي لـ ريال مدريد الذي يقاتل حتى النهاية. تخطينا باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي. أود أيضًا أن أبارك لـ ليفربول على موسمهم المميز وأن أشكر لاعبينا وأساطيرنا الذين وصل بعضهم لـ 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا".

وأكد: "بنزيمة فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وخلال الأيام المقبلة سيفوز بالكرة الذهبية، لا أحد يشكك في ذلك".

واستدرك: "أود أن أستغل الفرصة أيضًا لأعبّر عن إعجابي بـ مارسيلو اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد. لقد أنهى رحلته هنا بعد أن رفع 25 لقبًا. حضر في الثامنة عشر من عمره ورحل كأحد أفضل اللاعبين في التاريخ. شكرًا يا مارسيلو".

وواصل: "كاسيميرو بدوره أحد أفضل لاعبينا في هذه الحقبة، فاز بـ 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا وودّعنا بكأس السوبر الأوروبي، ولذلك أوجه له الشكر أيضًا".

وأكمل: "جاريث بيل (خرجت صافرة قوية من شخص في الصالة). أرجوكم. لقد كان بطلًا لأهداف لا تُنسى وكان مفتاحًا حاسمًا في تاريخنا الحديث. شكرًا لـ بيل، ولـ إيسكو الذي خاض معنا مسيرة رائعة أيضًا".

وأضاف: "أود أيضًا الاعتراف بعمل يوفيتش ومايورال وأتمنى لهما التوفيق".

وشدد: "لدينا قائمة لمواصلة الحلم بتحقيق كل التحديات. ريال مدريد لا يمكن فيه السماح بالرضا عن النفس أو الاسترخاء. بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي فزنا بكل المباريات التي خضناها، ونحن النادي الوحيد الذي حقق ذلك في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى".

وأردف: "أود الحديث أيضًا عن أكاديمية النادي، 7 لاعبين من الفريق الأول هم خريجي الأكاديمية وذلك مصدر فخر لنا. وأحد أهم أساطيرنا، راؤول جونزاليس، يدرّب ريال مدريد كاستيا. وألفارو أربيولا يدرّب خوبينيل "أ". وبداية من 1 يوليو 2023 سيتحوّل نادي RSC إنترناسيونال إلى الفريق الثالث لـ ريال مدريد لنوسّع أكاديمتينا".

وتطرق لفريق السيدات: "خلال عامين، بات فريق السيدات مرجعية محلية ودولية، وصل لربع النهائي في أول مشاركة بدوري أبطال أوروبا، وأنهى الدوري الإسباني في المركز الثالث، وفي الموسم الحالي تجاوزنا مرحلة تصفيات دوري الأبطال".

وتحوّل لكرة السلة: "وفي كرة السلة، نستمتع بواحدة من أفضل حقبنا في الانتصارات تاريخيًا. فزنا مؤخرًا بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة، وتمامًا كما يحدث في كرة القدم، الفريق لا يسأم عن الفوز".

وتحدث عن بابلو لاسو الذي أقيل من منصبه كمدير فني لفريق السلة بسبب حالته الصحية أمام رفض المدرب: "لا أملك تجاه بابلو لاسو إلا كلمات الثناء، سيكون ريال مدريد منزله دائمًا. حقق 22 لقبًا جعلته من بين العظماء، شكرًا لـ بابلو لاسو. الآن تشوس ماتيو يضمن استمرارية المشروع لأنه يعرف المنزل جيدًا، وقد فاز بالفعل بلقبه الأول".

وكشف بيريز عن تفاصيل الاتفاق مع شركة سيكث ستريت وليجندز لإدارة ملعب سانتياجو برنابيو: "بسبب الوباء توقفنا عن تحقيق أرباح بقيمة 200 مليون يورو. وفي موسم 2019\2020 وبفضل تخفيض كبير وسخي في الرواتب من الجميع، استطعنا إنهائه بنتائج إيجابية. مؤخرا أتممنا اتفاقًا لمدة 20 عامًا مقابل 360 مليون يورو مع "سيكث ستريت وليجندز"، وهي أفضل شركة تدير الملاعب في العالم".

وأكمل: "هدفنا الانتهاء من أعمال تجديد الملعب قبل الصيف المقبل، سيكون سانتياجو برنابيو الجديد واحدًا من أفضل مراكز الترفيه في أوروبا إن لم يكن الأفضل، إنها واحدة من أكبر الأعمال وأكثرها تعقيدًا على مستوى القارة. وقدرتنا على إقامة المباريات فيه تزامنًا مع التحديثات كان تحديًا كبيرًا".

وأشار: "ورغم قلة السلع بسبب حرب أوكرانيا، فالأعمال جارية، وجعل أرض الملعب قابلة للتحريك سيسمح لنا بإقامة كل الفعاليات دون الإضرار بعشب الملعب. هناك تفاصيل دفينة تحت الأرض تعادل مبنى من 7 أدوار، أي ما يعادل 30 حمام سباحة أولمبي".

وأكمل: "الجولة السياحية داخل ملعب سانتياجو برنابيو استعادت بالفعل عافيتها مثل الوضع قبل الوباء، ومبيعات المتجر الإلكتروني زادت 89%. وفي الولايات المتحدة تحديدا شهدنا نموًا بلغ 128%. نمتلك الآن 92 ألف و480 عضوًا في النادي، منهم 74 ألف و949 شخصًا بالغًا، بمتوسط عمر 41 عامًا".

وأوضح: "فيما يخص الروابط، فلدينا 2466 رابطة حول العالم، منها 2231 في أوروبا. وعملهم رائع في زيادة شعبية ريال مدريد، أشكرهم جميعا".

وتطرق لأزمة دوري السوبر الأوروبي: "من أجل حل مشكلة، يجب الاعتراف بوجودها، وعندها يمكن البحث عن حلول. رياضتنا باتت مريضة، إنها تفقد الريادة العالمية، الأجيال الجديدة تهتم بأمور ترفيهية أخرى مثل المنصات الإلكترونية وألعاب البلاي ستيشن. إنهم يطلبون منتجًا بجودة عالية لا تستطيع كرة القدم توفيره، لأن المنافسات الحالية لا تجذب الاهتمام حتى المراحل النهائية. ومع كامل الاحترام للدوريات المحلية، فإن المسابقات القارية يجب أن توفر مواجهات قوية على مدار العام تسمح باجتذاب الشبان".

وأوضح: "نادال ودجوكوفيتش تواجها 59 مرة. هل ذلك ممل؟ في المقابل، ريال مدريد وليفربول تقابلها 9 مرات في 67 سنة، فما المنطق من منع المشجعين من مشاهدة هذه المباريات؟ لو طُبقَت قواعد كرة القدم على الرياضات الأخرى، لشاهدنا 3 مباريات فقط بين نادال وفيدرير طوال تلك الأعوام الماضية".

وأشار: "الاتحاد الأوروبي يزيد المباريات بين المنتخبات، وهذا سيزيد من تدهور كرة القدم الأوروبية. وفقًا لـ فوربس، فـ ريال مدريد يحل في المركز 13 على مستوى القيمة التسويقية عالميًا، قبلها كنا في المركز الخامس، وهناك 3 أندية كرة قدم فقط في تلك القائمة. بالتأكيد في الولايات المتحدة يفعلون الأمور بالصورة الصحيحة، ونحن في القارة العجوز نفعلها بشكل خاطئ".

وتساءل: "كيف يمكن أن تحتفل رابطة الدوري الإسباني بنجاح بيع منتجها مثل 4 سنوات سابقة بالأخذ في الاعتبار الزيادة الرهيبة في الأسعار؟ الاشتراكات في القنوات انخفض بنسبة 40%، والحل هو زيادة الأسعار على المشتركين المتبقيين؟".

وأكد: "أرباح الحقوق في دوري كرة القدم الأمريكية، حيث تلعب الأندية 8 مباريات فقط في ملعبها، تجاوز أرباح دوري أبطال أوروبا. كرة القدم تخسر المعركة".

وشدد: "كرة القدم تحتاج إلى إدارة احترافية وحديثة وشفافة، يجب تقديم محتوى ذي جودة كفيل بإعادة الشغف. يجب أن نوقف انحدار كرة القدم، ولهذا قررنا إطلاق دوري السوبر الأوروبي".

وأوضح: "دوري السوبر الأوروبي لن يكون بطولة مغلقة، بل سيكون 25% من مقاعدها مفتوحة. رئيس رابطة الأندية الأوروبية (ناصر الخليفي) قال إن ريال مدريد يخشى المنافسة، ربما يجب أن نُذكّر رئيس رابطة الأندية الأوروبية من هو ريال مدريد".

كما تطرق لانتقاد رابطة الدوري الإسباني: "مشروع CVC الخاص برابطة الدوري الإسباني غير قانوني. إنه رهن للأندية لمدة 50 عامًا. نتمسك رفقة برشلونة وأتليتك بلباو بموقفنا".

واختتم: "أيها الأعضاء الكرام. كيف استطاع ريال مدريد رغم كل تلك الظروف الفوز بدوري أبطال أوروبا مجددًا؟ لأننا نادٍ يعطي كل شيء، لا يستسلم أبدًا، وهو شيء علمتنا إياه أجيالنا السابقة. نؤمن بالعمل والروح حتى نحقق المستحيل، نحن النادي الأكثر قيمة في أوروبا وفقًا لـ فوربس. يجب ألا نتشبع، رفعنا الرابعة عشر مؤخرا، ونفكر بالفعل في الخامسة عشر. إنها مسؤوليتنا كأفضل نادٍ في العالم".