للمرة الثانية.. كوكا أساسي في تشكيل ألانياسبور

أعلن فرانشيسكو فاريولي مدرب ألانيا سبور تشكيل فريقه لمواجهة جيرسون سبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي.

ويظهر أحمد حسن كوكا في تشكيل ألانيا سبور الأساسي للمرة الثانية على التوالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: أليكس رونارسون

الدفاع: بيدرو بيريرا - فاتح أكسوي - فوركان باير - جوري بالكوفيتش

الوسط: أموت جونيس - إدريسا دومبيا - راسول

الهجوم: إفيكان كاراكا - أحمد حسن "كوكا" - أسامة تارجالين

وشارك كوكا في مباراتين مع ألانيا سبور منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفيةلا الماضية وتمكن خلالهم من تسجيل هدفا وحيد في مباراته الأولى.

ويحتل ألانيا سبور المركز الـ 11 برصيد 8 نقاط.