للمرة الثانية.. كوكا أساسي في تشكيل ألانياسبور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

كوكا

أعلن فرانشيسكو فاريولي مدرب ألانيا سبور تشكيل فريقه لمواجهة جيرسون سبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي.

أحمد حسن كوكا

النادي : ألانياسبور

ألانياسبور

ويظهر أحمد حسن كوكا في تشكيل ألانيا سبور الأساسي للمرة الثانية على التوالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

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الحارس: أليكس رونارسون

الدفاع: بيدرو بيريرا - فاتح أكسوي - فوركان باير - جوري بالكوفيتش

الوسط: أموت جونيس - إدريسا دومبيا - راسول

الهجوم: إفيكان كاراكا - أحمد حسن "كوكا" - أسامة تارجالين

وشارك كوكا في مباراتين مع ألانيا سبور منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفيةلا الماضية وتمكن خلالهم من تسجيل هدفا وحيد في مباراته الأولى.

ويحتل ألانيا سبور المركز الـ 11 برصيد 8 نقاط.

أحمد حسن كوكا ألانياسبور الدوري التركي
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