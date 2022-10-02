ميدياست: شكوك حول مشاركة لاوتارو مارتينيز أمام برشلونة

باتت مشاركة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر أمام برشلونة محل شك بعد شكواه من إصابة عضلية.

وخرج لاوتارو من مواجهة روما بشكوى في عضلة الفخذ بالمباراة التي خسرها إنتر بهدفين مقابل هدف واحد.

وكشفت شبكة ميدياست الإيطالية عن شعور لاوتارو بمشكلة في عضلة الفخذ.

ويخضع المهاجم الأرجنتيني لفحوصات طبية اليوم الأحد لتحديد موقفه من مواجهة برشلونة.

ويستضيف إنتر فريق برشلونة مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وينتظر سيموني إنزاجي المدير الفني نتيجة الفحوصات الطبية لتحديد مصير لاوتارو مارتينيز على أمل أن تكون الإصابة مجرد إجهاد.

ويغيب روميلو لوكاكو عن هجوم إنتر ولم يبق سوى إدين دجيكو صاحب الـ 36 عاما.

وخسر إنتر في أربع مباريات من ثماني جولات في الدوري الإيطالي حتى الآن.