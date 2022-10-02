طبيب المنتخب: أكرم توفيق أراد المواصلة أمام نيجيريا.. وإصابة الشناوي كانت غريبة

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن كواليس الكثير من الإصابات التي عايشها مع الفراعنة.

وتحدّث أبو العلا عن إصابة محمد أبو جبل خلال كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال أبو العلا عبر أون تايم سبورتس 1:"إصابة أبو جبل أمام المغرب كانت سطحية ولذلك استطاع المشاركة في المباراة التالية".

وأضاف: "أرسلت لإحضار "شورت" طبي خاص له من مصر لارتدائه في المباراة".

وأشار: "عندما أصيب أبو جبل قال لي: أنا مش خارج، حتى لو كانت العضلة مقطوعة سألعب. لكن يجب أن نتخذ قرارًا في مثل هذه اللحظات حتى لا يأذي اللاعب نفسه، وبالتالي استبدلناه".

كما تحدث أبو العلا عن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي أمام نيجيريا.

وقال أبو العلا: "عندما أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، كان "بيدبدب" قدمه في الأرض وقال لي: "عايز أنزل".

وأضاف: "أحيانا الطبيب لا يرى لحظة الإصابة، لكن يومها شاهدتها وعرفت على الفور أنها قطع في الرباط الصليبي دون أي شك".

كما استرجع إصابة محمد الشناوي أمام ليبيا، وأوضح أنها كانت إصابة مختلفة عن مباراة كوت ديفوار.

وقال أبو العلا: "إصابة محمد الشناوي قبل مباراة ليبيا كانت غريبة للغاية، تعرض لها بسبب تسديدة أصابت فخذه من الخلف، وتأكدنا من ذلك بعد مشاهدة التمرين لأن محمود سليم وجيرارد يسجلونه بالكامل من منطقة عالية".

وأشار: "كان بإمكانه المشاركة بعدها ولهذا لعب أمام ليبيا، وحتى عند إصابته قال لي: خلاص رجلي فكت. لكني صممت على إخراجه".

وتابع: "أمام كوت ديفوار نزلت الملعب لعلاج عبد المنعم، وفوجئت بإصابة الشناوي، هو ذكي للغاية ويجيد وصف الإصابة وأخبرني أنه سمع صوت المزق بالفعل، وأيضًا بعد أن سار معي خطوتين قال لي "رجلي فكت" وأراد الاستمرار".