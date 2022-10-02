لاجازيتا ديلو سبورت: زيادة الضغط على إنزاجي.. مالك إنتر غير سعيد من تصريحاته

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

يتعرض سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر لمزيد من الضغوط بعد تعرضه لأربع هزائم في ثماني مباريات بالدوري الإيطالي.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت إلى أن ستيفن زانج مالك النادي غير سعيد بسبب النتائج وتصريحات إنزاجي.

وجمع إنتر 12 نقطة فقط في ثماني مباريات بالدوري الإيطالي وخسر آخر مباراتين أمام أودينيزي وروما.

أخبار متعلقة
في غياب مورينيو.. روما يقلب الطاولة ويكبد إنتر أسوأ بداية منذ 11 موسما تقرير: متاعب إنتر ميلان تتزايد.. بروزوفيتش يغيب لمدة قد تصل إلى شهر التشكيل - مواجهة أرجنتينية هجومية في قمة إنتر ضد روما.. وظهور نجل ستانكوفيتش تقرير – صراع مع باريس؟ ريال مدريد مهتم بمدافع إنتر

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن زانج مالك إنتر لا يفكر في إقالة إنزاجي في الوقت الحالي ولكن يبقى المدير الفني تحت الملاحظة في الفترة قبل كأس العالم.

ويستعد إنتر لمواجهة مرتقبة أمام برشلونة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح تقرير الصحيفة الإيطالية أن زانج غير سعيد بخلاف النتائج، من تصريحات إنزاجي قبل الخسارة أمام روما.

وصرح إنزاجي قبل المباراة بأنه أينما تواجد تصل البطولات ويزاد دخل النادي وتنخفض الخسائر.

وتزعم صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن زانج لم يتحدث مع إنزاجي بشأن تلك التصريحاته ولكنه لم يعجبه ذلك الإدعاء.

وخسر إنتر أمام روما بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أصر إنزاجي أنها الأفضل في الموسم لفريق النيرازوري.

ويستضيف إنتر فريق برشلونة مساء الثلاثاء على ملعب سان سيرو.

إنتر الدوري الإيطالي برشلونة
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد المشعوذ بات جديرًا بالشعار.. أمانسيو أمارو رئيسا شرفيا لـ ريال مدريد تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو على دكة البدلاء أمام سيتي.. وراشفورد أساسي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودي بروين أساسيان أمام يونايتد.. ودياش على الدكة مباشر الدوري التركي - ألانياسبور (0)-(0) جيرسونسبور.. كوكا يهدر بيريز: يجب أن نذكّر الخليفي من هو ريال مدريد.. وبنزيمة سيفوز بالكرة الذهبية للمرة الثانية.. كوكا أساسي في تشكيل ألانياسبور ميدياست: شكوك حول مشاركة لاوتارو مارتينيز أمام برشلونة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المشعوذ بات جديرًا بالشعار.. أمانسيو أمارو رئيسا شرفيا لـ ريال مدريد 4 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو على دكة البدلاء أمام سيتي.. وراشفورد أساسي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند ودي بروين أساسيان أمام يونايتد.. ودياش على الدكة 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري التركي - ألانياسبور (0)-(0) جيرسونسبور.. كوكا يهدر ساعة | المحترفون
بيريز: يجب أن نذكّر الخليفي من هو ريال مدريد.. وبنزيمة سيفوز بالكرة الذهبية ساعة | الدوري الإسباني
للمرة الثانية.. كوكا أساسي في تشكيل ألانياسبور ساعة | الكرة الأوروبية
ميدياست: شكوك حول مشاركة لاوتارو مارتينيز أمام برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 4 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين