لاجازيتا ديلو سبورت: زيادة الضغط على إنزاجي.. مالك إنتر غير سعيد من تصريحاته

يتعرض سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر لمزيد من الضغوط بعد تعرضه لأربع هزائم في ثماني مباريات بالدوري الإيطالي.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت إلى أن ستيفن زانج مالك النادي غير سعيد بسبب النتائج وتصريحات إنزاجي.

وجمع إنتر 12 نقطة فقط في ثماني مباريات بالدوري الإيطالي وخسر آخر مباراتين أمام أودينيزي وروما.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن زانج مالك إنتر لا يفكر في إقالة إنزاجي في الوقت الحالي ولكن يبقى المدير الفني تحت الملاحظة في الفترة قبل كأس العالم.

ويستعد إنتر لمواجهة مرتقبة أمام برشلونة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح تقرير الصحيفة الإيطالية أن زانج غير سعيد بخلاف النتائج، من تصريحات إنزاجي قبل الخسارة أمام روما.

وصرح إنزاجي قبل المباراة بأنه أينما تواجد تصل البطولات ويزاد دخل النادي وتنخفض الخسائر.

وتزعم صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن زانج لم يتحدث مع إنزاجي بشأن تلك التصريحاته ولكنه لم يعجبه ذلك الإدعاء.

وخسر إنتر أمام روما بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أصر إنزاجي أنها الأفضل في الموسم لفريق النيرازوري.

ويستضيف إنتر فريق برشلونة مساء الثلاثاء على ملعب سان سيرو.