تونالي: رمية تماس ميلان كانت مخادعة.. ولا أفضل ارتداء شارة القيادة في تلك الظروف

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 11:44

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي - ميلان × فيرونا

وصف ساندرو تونالي لاعب ميلان رمية التماس التي سجل منها فريقه الهدف الأول المفاجيء في شباك إمبولي بالمخادعة.

وأشار تونالي إلى أنه لم يفضل ارتداء شارة قيادة ميلان في وسط تلك الظروف من معاناة لاعبي الفريق من إصابة.

وتغلب ميلان على إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف في +90 بالوقت بدل من الضائع.

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وقال تونالي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا "أعطاني المدرب الكرة ولعب رمية التماس بتلك الطريقة واحدة من الأشياء التي عليك تجربتها".

وأضاف "الهدف جاء من رمية تماس مخادعة وكان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله في ذلك التوقيت".

وكان باولو زانيتي المدير الفني لفريق إمبولي غاضبا بسبب لعب رمية التماس من على بعد 10.64 مترا من المكان الذي خرجت فيه الكرة من اللعب.

وأوضح تونالي "في الحقيقة لم أنظر إلى المركز، وعادة ما يكون الحكم هو الذي يوقف اللعب إذا كنت قد أخطأت حقا".

وكسر تونالي جمود التعادل السلبي بحركة ذكية في الدقيقة 79 عندما لعب رمية التماس بسرعة لرافائيل لياو المنفرد مستغلا عدم وجود حالة تسلل في رمية التماس.

ونجح لياو في تمرير الكرة إلى أنتي ريبيتش الذي سجل أول أهداف ميلان في اللقاء.

وتابع تونالي "ارتديت شارة القيادة في ظروف لم أتمناها بعد إصابة كل من دافيدي كالابريا وسيمون كير، أنا سعيد بالفوز لكن حزين بالفعل لتلك الإصابات".

وارتدى تونالي شارة قيادة ميلان للمرة الأولى بعد إصابة اللاعبين.

واضطر تونالي للغياب عن قائمة منتخب إيطاليا الأخيرة بسبب مشكلة عضلية.

واختتم ساندرو تونالي تصريحاته "أنا لا أسجل الكثير من الأهداف ولكن لا يمكنك التحسن إلى باللعب بانتظام".

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