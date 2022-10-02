كارثة.. مصرع 174 مشجعا في مباراة كرة قدم بالدوري الإندونيسي

لقي 174 شخصًا مصرعهم في إندونيسيا على خلفية أحداث عنف عقب مباراة بالدوري الممتاز.

مباراة أريما وبيرسيبايا في الدوري الممتاز أقيمت على ملعب كانجوروهان وانتهت بفوز الفريق الضيف 3-2.

لتجتاح أعدادًا كبيرة من الجماهير أرض الملعب مباشرةً بعد صافرة النهاية، مما أنتج عن واحدة من أفجع كوارث المشجعين في تاريخ كرة القدم على جزيرة جافا الإندونيسية.

وقالت الشرطة الإندونيسية أن 129 شخصًا لقوا حتفهم في الأحداث، قبل أن يُحدِّث إيميل دارداك نائب حاكم إقليم جافا الشرقية الرقم إلى 174، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 180 شخصًا.

وأفادت الشرطة أن أغلب الوفيات حدثت نتيجة التدافع أثناء الهروب بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع، مما تسبب في اختناق ودهس وسحق الجماهير.

وتعرّض فريق أريما للهزيمة الأولى أمام غريمه التقليدي بيرسيبايا خلال أكثر من عقدين، مما تسبب في غضب جماهيري.

واقتحم حوالي 3000 مشجع الملعب، لتقابلهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع.

وصرّح محمد محفوظ وزير الداخلية الإندونيسي أن 42 ألف تذكرة بيعت للمباراة في ملعب يتسع لـ 38 ألفًا.

وأوضح محفوظ أنه لم تحدث اشتباكات بين روابط تشجيع الفريقين، لأن جماهير بيرسيبايا غير مسموح لها بحضور المباريات في ملعب أريما من الأساس على خلفية التوتر السابق بين الناديين.

وأوضح الوزير أن "الضحايا سقطوا في العوم نتيجة التدافع والدهس ونقص الهواء. لم يسقط ضحايا نتيجة ضرب أو اعتداء بين المشجعين".

فيما ذكر نيكو أفينتا رئيس الشرطة في مقاطعة جافا الشرقية: "اتجه المشجعون نحو المخرج لكن حدث دهس هائل مع نقص في الأكسجين ومشاكل في التنفس".

وأضاف: "34 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم داخل الملعب، والبقية خلال نقلهم إلى المستشفيات القريبة".

بدوره، أمَر جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا بإيقاف كل مباريات الدوري حتى يتم التحقيق في الواقعة.

وفتح الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تحقيقًا فوريًا في الحادثة التي وصفها بأنها شوّهت وجه كرة القدم في البلاد.

ومن المنتظر أن تُنظّم إندونيسيا كأس العالم للشباب الصيف المقبل.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن وقوف دقيقة حداد قبل كل مباريات الدوري في الدرجات المختلفة.

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية تعاطفها مع الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحادثة.

🇮🇩 Heartbreaking. Our thoughts are with the victims and their families. 🙏 #Indonesia ❤️ — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 2, 2022

Manchester United is deeply saddened by the tragedy in Malang, Indonesia. We send our sincere condolences to the victims, their families, and everyone affected. — Manchester United (@ManUtd) October 2, 2022

FC Barcelona is pained by the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia and rejects all acts of violence both on and off the field. Our heartfelt condolences go out to the families and friends of the victims. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2022

We are deeply saddened to learn of the events in Malang at the Kanjuruhan Stadium Indonesia today. Along with everyone who finds a connection through football, our thoughts are with everyone affected by this tragedy. — Arsenal (@Arsenal) October 2, 2022

Paris Saint-Germain would like to offer its deepest condolences to the families and loved ones of those who lost their lives in the stadium tragedy in Malang, Indonesia. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 2, 2022

We are deeply saddened to hear of the events at Kanjuruhan Stadium, Malang, Indonesia. The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with all those affected at this time. — Liverpool FC (@LFC) October 2, 2022

Everton Football Club is deeply saddened by the tragedy in Malang, Indonesia. Our thoughts are with the victims, their families and everyone affected. — Everton (@Everton) October 2, 2022