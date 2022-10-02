اعتذار الخشاب عن عدم الاستمرار في قيادة المجد السكندري
الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 10:52
كتب : FilGoal
وافق مجلس إدارة نادي المجد السكندري برئاسة إسلام الصياد على قبول استقالة شريف الخشاب المدير الفني للفريق.
وكان قد تم تعيين الخشاب لقيادة فريق المجد في الصيف الحالي.
واعتذر الخشاب عن عدم الاستمرار مع فريق المجد السكندري الذي يلعب ضمن مجموعة بحري في الدرجة الثانية.
ويدرس مجلس إدارة النادي السكندري تعيين مدير فني بصورة عاجلة قبل انطلاق الموسم الجديد.
وقرر المجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد.
ويلعب نادي المجد مباراته الافتتاحية في مجموعة بحري أمام فريق نبروه.
وكان المجد قد تعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندري في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.
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