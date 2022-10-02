موعد مباريات الأحد 2 أكتوبر 2022.. دربي مانشستر وريال مدريد والمحترفون

يشهد اليوم الأحد الموافق 2 من شهر أكتوبر عددا من المنافسات المختلفة في كرة القدم.

كما تقام الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك.

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الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي فريق مانشستر يونايتد في الثالثة عصرا في الدربي المرتقب.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يحل أستون فيلا ضيفا على ليدز يونايتد في الخامسة والنصف مساء.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق أوساسونا ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري في تمام التاسعة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويشهد اليوم أربع منافسات في الدوري الإسباني، إذ يحل فالنسيا ضيفا على إسبانيول في الثانية عصرا، بينما يستضيف سيلتا فيجو فريق ريال بيتيس في الرابعة والربع.

ويحل ريال سوسيداد ضيفا على جيرونا في السادسة والنصف مساء.

الدوري الإيطالي

يسعى يوفنتوس للخروج من سلسلة النتائج السلبية عندما يستضيف بولونيا في التاسعة إلا ربع مساء.

وفشل يوفنتوس في تحقيق الفوز بآخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في الدوري الإيطالي.

أما أتالانتا فيستضيف فيورنتينا في محاولة للاستمرار على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

المحترفون

يستضيف ألانيا سبور الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا فريق جيرسون سبور في الواحدة والنصف ظهرا ضمن مباريات الدوري التركي.

بينما يحل نانت ضيفا على موناكو في الخامسة وخمس دقائق ضمن مباريات الدوري الفرنسي ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويحل اتحاد جدة الذي يلعب ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد ضيفا على فريق النصر في مباراة مرتقبة في تمام الثامنة مساء ضمن مباريات الدوري السعودي.

كرة يد

يلعب الأهلي أمام وفاق عين توتة الجزائري في السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بينما يلعب الزمالك أمام مولودية الجزائر في تمام الثامنة مساء.