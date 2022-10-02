عامر حسين: إقامة مباريات الدوري المصري وقت كأس العالم من أجل مصلحة الأندية

تحدث عامر حسين عضو اتحاد الكرة عن إمكانية خوض مباريات الدوري المصري أثناء إقامة كأس العالم 2022 وتأثيرها على المواسم المقبلة.

وقال عامر حسين عبر قناة الحياة: "الشركة الراعية والرابطة سيحددان الموعد النهائي لقرعة الدوري المصري موسم 2022-23 والأقرب 8 أو 9 أكتوبر".

وأضاف "بداية الدوري ربما ستكون 17-18 أكتوبر حتى لا تتعارض مع ارتباطات الأندية بالمشاركات الإفريقية".

وأكمل "سنعلن جدول الدوري كاملا بعد إقامة القرعة بـ 4 أو 5 أيام".

وشدد "القرعة ستكون مفتوحة، أي أن الأهلي والزمالك ربما يلتقيا في أي جولة مثلما حدث في المواسم الأخيرة".

وعن تحديد الملاعب للموسم الجديد قال: "الأندية حددت ملاعبها الأساسية والبديلة، وأرسلنا أسماء الملاعب للجهات الأمنية والملعب الذي سيتم الموافقة عليه سنخوض عليه المباريات".

وأوضح "هناك ملاعب تستضيف مباريات أكثر من فريق في نفس الوقت في الدرجتين الأولى والثانية، في حال تواجد تعارض في المواعيد سأختار الملعب البديل حسب الجدول".

وأردف "الداخلية طلب خوض مبارياته في الدوري على ملعب اتحاد الشرطة، وهناك لجنة عاينت الملعب ونريد معرفة التقرير النهائي في ظل استخدام تقنية الفيديو والإضاءة أيضا لحسم استضافة المباريات في الدوري".

وعن إمكانية إقامة مباريات الدوري وقت كأس العالم أجاب قائلا: "رابطة الدوري الجزائري اتخذت قرارا بخوض مباريات الدوري وقت كأس العالم وهو شأن داخلي لهم والاتحاد الدولي لا يتدخل فيه".

وواصل "تواصلت مع رئيس الرابطة الجزائرية وأخبرني أنه القرار الأفضل حتى لا يظل الدوري متوقفا طيلة هذه الفترة دون مباريات".

وأوضح "قدمت تصورا لرابطة الأندية لشكل جدول الدوري وبخوض المباريات وقت كأس العالم وذلك لأجل مصلحة الأندية والهدف من ذلك تعديل مواعيد القيد بنهاية الموسم وهذا سيفرق مع الأندية كلها مستقبلا".

وواصل "الأندية التي تشارك قاريا ستعاني لأن الموسم بعد القادم يشهد إقامة دوري السوبر وكل فريق سيخوض أكثر من مباراة مع فرق شمال إفريقيا وعدد المباراة زاد، بالتالي لابد أن نُحضّر من الآن لأن الموسم بعد القادم سيكون أصعب بسبب ضغط المباريات".

واستدرك "في اللائحة الداخلية تؤجل المباراة في حال غياب أكثر من لاعبين اثنين عن الفريق أثناء التوقف الدولي وستقدم أيضا ضمن تصورات الموسم الجديد".

وتابع "لن تقام مباريات دوري كثيرة وقت كأس العالم وستقام أيضا مباريات كأس الرابطة وكأس مصر في نفس الفترة".

وتوجه بالحديث عن منتخب مصر قائلا: "التوقف الدولي في نوفمبر المقبل سيكون يوم 14، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب يريد ضم اللاعبين المحليين للمعسكر بشكل مبكر قليلا وربما ينضمون يوم 10 قبل وصول المحترفين".

وواصل "سنواجه منتخب بلجيكا، ولم تُحدد مباراة منتخب مصر الثانية في التوقف الدولي المقبل، ونفضل خوض المباراتين في دولة واحدة، ومجلس إدارة الاتحاد ينسق من أجل توفير أفضل العروض المقدمة لتتناسب مع خطط روي فيتوريا".

وأتم "مباريات المنتخب الأولمبي خارج الأجندة الدولية بالتالي لن نؤجل بداية الموسم لأن كل فريق لديه لاعب أو اثنين ضمن المنتخب".

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة إي سواتيني في تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما.