فاتي: التوقف الدولي يكلف كثيرا.. وهكذا خدمنا التعادل مع رايو فايكانو

أبدى أنسو فاتي لاعب برشلونة سعادته بنيل المشاركة الأساسية الأولى لهذا الموسم، في فوز الفريق على ريال مايوركا بهدف دون رد.

وقال فاتي لقناة برشلونة عقب المباراة: "إنه انتصار مهم للغاية. نحن نعلم أن التوقف الدولي يكلف بعض الشيء، وكان الفوز هاما".

وخسر برشلونة جهود 4 لاعبين خلال التوقف الدولي لإصابتهم مع منتخبات بلادهم، وهم ثنائي الدفاع جول كوندي ورونالد أراوخو، وثنائي هولندا لاعب الوسط فرينكي دي يونج والمهاجم ممفيس ديباي.

وأضاف "التعادل مع رايو فايكانو في أولى جولات الدوري حفزنا لتحقيق الفوز ومنح السعادة للجماهير في المباريات التالية".

وتعادل برشلونة سلبيا مع رايو في مستهل الموسم، قبل أن يحقق 6 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني.

ووجه فاتي الشكر لمدربه تشافي هيرنانديز والجماهير على الدعم المستمر، مختتما "سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الفريق والمنتخب الإسباني أيضا".

ويحاول فاتي اللحاق بقائمة "لا روخا" في كأس العالم 2022 الذي سيقام على أراضي قطر، ويبدأ في العشرين من نوفمبر.

ومرر فاتي الكرة التي سجل منها ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد.