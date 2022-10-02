بالدي عن مركزه الجديد: سأفعل ما يطلبه مني تشافي دائما.. يجب أن أتأقلم

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 00:28

كتب : FilGoal

بالدي يحتفل مع ليفاندوفسكي

شدد أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة أنه مستعد للعب في أي مركز يطلبه تشافي، مشيرا إلى أن الفريق نجح في التعامل مع مايوركا للخروج بشباك نظيفة وتحقيق الفوز.

وتغلب برشلونة على مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإسباني.

ومع إصابة رونالدو أراخو وجول كوندي وهيكتور بيلرين، لعب الشاب أليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيمن.

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وقال بالدي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "إنها المرة الأولى التي ألعب فيها في مركز الظهير الأيمن، لكنني سأفعل ما يطلبه مني المدرب".

وأضاف "يجب أن أتأقلم وأكون إيجابيا، عانينا قليلا في الشوط الثاني ولكننا سعداء بالفوز والشباك النظيفة".

وواصل "لقد انتظرونا في الخلف واعتمدوا على نقاط قوتهم في الكرات الثابتة، كنا نعلم ذلك وعرفنا كيف نتعامل معهم".

وأتم "أنا سعيد بتشافي وبالفرص المتاحة فأنا شاب وكنت أنتظر هذه الفرصة طوال حياتي وسأعمل بجد للاستفادة منها".

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 19 نقطة في الصدارة المؤقتة لترتيب الدوري، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي سيلعب اليوم الأحد ضد أوساسونا.

الهدف الذي حسم الفوز قاد ليفاندوفسكي للتسجيل في المباراة السادسة على التوالي من أول 7 له في الدوري الإسباني، وهو رقم لم يتحقق منذ برودين مع أتلتيكو مدريد عام 1940.

وتمكن جيرارد بيكيه من اجتياز رقم كارلس بويول القائد السابق للفريق، بوصوله إلى المباراة رقم 393 بقميص النادي ليحتل المركز الخامس في قائمة الأكثر مشاركة بعد أندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس وتشافي هيرنانديز وليونيل ميسي (بالترتيب من الرابع إلى الأول).

وتخطى مارك أندريه تير شتيجن رقمه الشخصي بالحفاظ على نظافة شباكه لمدة 500 دقيقة متتالية، وذلك عقب مرور الدقيقة 56 من المباراة.

برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني
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