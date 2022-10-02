كوبا سود أمريكانا - ديل فايي الإكوادوري يكسر الهيمنة البرازيلية ويتوج بثاني ألقابه القارية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 00:18

كتب : إسلام أحمد

إنديبديتي ديل فايي - ساو باولو

كسر إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري الهيمنة البرازيلية على الألقاب القارية وتُوج بلقب كوبا سود أمريكانا 2022 (تعادل الكونفدرالية) على حساب ساو باولو بالفوز 2-0 في المباراة النهائية.

في آخر 3 مواسم تهمين البرازيل قاريا، بتواجد 9 فرق من أصل 12 في المباريات النهائية، وفي الموسم الماضي كان بطلي المسابقتين من بلاد السامبا.

ديل فايي الإكوادوري استطاع أن يكسر ذلك بالفوز على ساو باولو الذي يقوده فنيا حارسه الأسطوري رويجيريو سيني –الحارس الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم-.

لقب هو الثاني للفريق الإكوادوري بعد نسخة 2019 عندما تفوق على كولون الأرجنتيني آنذاك.

Independiente del Valle: Ecuador's football factory — BabaGol

الفريق الإكوادوري عبر تاريخه لم يحقق سوى لقبين، البطولة القارية في 2019 ثم الدوري الموسم الماضي 2021.

لكن ماذا قبل ذلك؟

النادي الذي تأسس عام 1958 يبُعد 17 كيلومترا خارج كيتو عاصمة الإكوادور.

في 2007 قرر ميشيل ديلر أن يستثمر في النادي وحاليا هو الرئيس الفخري، والهدف من الاستثمار التركيز على اللاعبين الشباب.

في 2009 بدأ مشروع النادي بشكل حقيقي بالصعود لأول مرة للدوري الإكوادوري الدرجة الأولى.

كما وقعوا عقد شراكة مع أكاديمية أسباير في قطر والتي ساعدتهم على بناء أكثر من أكاديمية في الإكوادور.

في 2016 تفوق الفريق الإكوادوري الصغير على بوكا جونيورز وريفر بليت وخسر نهائي كوبا ليبرتادوريس من أتليتكو ناسيونال الكولومبي.

بعد 3 سنوات حققوا أول لقب في تاريخهم وسط الكبار بحصد لقب كوبا سود أمريكانا متفوقين على كورينثيانز البرازيلي وإنديبندينتي الأرجنتيني.

في 2021 حقق الفريق لقب الدوري لأول مرة في تاريخه.

Independiente del Valle: Ecuador's football factory — BabaGol

والآن يحقق الفريق لقبه القاري الثاني، أي أن ألقابه القارية الآن أكثر من المحلية.

إلى كوبا سود أمريكانا 2022

رغم هيمنة الأندية البرازيلية على البطولة إلا أن أنديبندينتي لم يواجه أي فريق برازيلي في مشواره منذ دور الـ 16 عقب وصوله بعد احتلال المركز الثالث بدور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس.

في طريقه كان من المفترض أن يواجه سانتوس وإنترناسيونال لكنهما ودعا ليجد الفريق الإكوادوري طريقه إلى النهائي.

في المقابل التقى ساو باولو فريقين من البرازيل في مشواره، سيارا وأتليتكو جوياناينسني في ربع ونصف النهائي.

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في النهائي

في مدينة كوردوبا الأرجنتينية وعلى ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس استطاع ديل فالي من تحقيق ثاني ألقابه القارية.

بعد 13 دقيقة فقط تقدم الفريق الإكوادوري بفضل هدف الأرجنتيني لاوتارو دياز بعدما تلقى بينية من مواطنه لورينزو فارافيلي.

في الشوط الثاني انعكس الوضع بعد عدة تمريرة رائعة متتالية مرر دياز إلى فارافيلي الذي سجل بسهولة الهدف الثاني في الدقيقة 67 للأزرق والأسود.

حاول لاعبو ساو باولو العودة في النتيجة لكنهم اصطدموا بجدار دفاعي قوي.

في الدقيقة 83 تصدى الحارس لرأسية الإيطالي إيدر مهاجم ساو باولو لتخرج الكرة لركنية.

في الدقيقة 90+3 تحصل الأرجنتيني جوناثان كاليري على بطاقة صفراء ثانية بسبب ضرب بالمرفق ليخرج مطرودا من أرض الملعب.

وبعد 4 دقائق تبعه دييجو كوستا بسبب تدخل آخر قوي لتنتهي المباراة بهزيمة ساو باولو وفوز مستحق لبطل الإكوادور.

وأصبح ديل فايي الأكثر تتويجا باللقب القاري بالتساوي مع أتليتكو باراناينسي البرازيلي وبوكا جونيورز وإنديبنديتي من الأرجنتيني بواقع لقبين لكل فريق.

وهو الفريق الإكوادوري الأكثر تحقيقا للقب القاري برصيد لقبين متفوقا على ليجا دي كيتو صاحب لقب

وبذلك ضمن الفريق المنافسة على لقب ريكوبا سود أمريكانا 2023 (كأس السوبر القاري) بمواجهة الفائز من فريقي البرازيل (فلامنجو وأتليتكو باراناينسي) في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

إنديبندينتي ديل فايي ساو باولو كوبا سود أمريكانا
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