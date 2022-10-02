تشافي: عدم استقبال الأهداف مهم للغاية.. ولا يجب أن نسمح للخصم باللعب بأسلوبه

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

أشاد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة بخط دفاعه بعد مواجهة مايوركا على رأسهم تير شتيجن، مشيرا إلى أن ليفاندوفسكي قادر على صناعة الفارق دائما.

وتغلب برشلونة على مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لقد لعبنا مباراة عادية دون تألق مختلف في ملعب يكون من الصعب للغاية الحصول على النقاط فيه".

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وأضاف "من الصعب دائما مهاجمة فريق يلعب بخمسة مدافعين مع القليل من المساحات، ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكننا تراجعنا في الثاني ولا يجب ان نسمح للخصم باللعب على طريقته".

وتابع "المباريات تكون صعبة بعد التوقف الدولي ومايوركا ليس بالخصم السهل، إذا لم تجعل النتيجة 2-0 فسيكون الأمر معقدا بالنسبة لك".

وواصل عن شتيجن وليفاندوفسكي "مارك رائع للغاية وكذلك روبرت ولكنني سأرغب دائما في عدم استقبال الأهداف، كنا جيدين في الدفاع من الحارس لخط الدفاع بالكامل".

وحطم تير شتيجن الرقم القياسي الخاص به بالحفاظ على نظافة شباكه لدقائق متتالية بعد أن وصل إلى 534 دقيقة بنهاية مبارارة مايوركا بعد أن كان الرقم السابق 50 دقيقة.

واستكمل "بيكيه وألبا ظهرا بشكل رائع، بالدي كذلك في مركز مختلف. كل شخص يمكنه أن يكون لاعبا أساسيا. لدينا فريق كبير وسنقوم بالمداورة، من الصعب جدا اللعب كل ثلاثة أيام".

وتمكن جيرارد بيكيه من اجتياز رقم كارلس بويول القائد السابق للفريق، بوصوله إلى المباراة رقم 393 بقميص النادي ليحتل المركز الخامس في قائمة الأكثر مشاركة بعد أندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس وتشافي هيرنانديز وليونيل ميسي (بالترتيب من الرابع إلى الأول).

واستطرد عن ليفاندوفسكي "يمكن لجميع اللاعبين الذين يتواجدون في التشكيل الأساسي أن يحدثوا الفارق لكنه لاعب كبير وأحد أفضل المهاجمين إن لم يكن الأفضل. أحدث الفارق اليوم بشكل كبير".

الهدف الذي حسم الفوز قاد ليفاندوفسكي للتسجيل في المباراة السادسة على التوالي من أول 7 له في الدوري الإسباني، وهو رقم لم يتحقق منذ برودين مع أتلتيكو مدريد عام 1940.

وأتم عن أنسو فاتي "لقد ظهر بشكل جيد في آخر أسبوعين، المراوغة والمواجهة والتحرك في المساحات. هذا هام للغاية بالنسبة له".

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 19 نقطة في الصدارة المؤقتة لترتيب الدوري، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي سيلعب اليوم الأحد ضد أوساسونا.

برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني
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