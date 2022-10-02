مدرب دجلة: يوسف حسن سيتطور في الزمالك.. والدبيس ورشدان جاهزين لـ الأهلي

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 00:11

كتب : FilGoal

يوسف حسن - منتخب مصر للشباب

يرى محمد عبد الواحد المدرب العام لنادي وادي دجلة على أن يوسف حسن لاعب فريقه الشاب سيتطور أكثر عندما ينتقل إلى الزمالك.

وقال عبد الواحد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "قطاع وادي دجلة أخرج الكثير من اللاعبين للكرة المصرية مثل زيزو ومحمد محمود وعمر مرموش وكريم حافظ ومؤخرا أحمد عاطف ومحمد رضا بوبو".

وأضاف "المفاوضات تسير بين الزمالك وبين ماجد سامي بشأن انتقال يوسف حسن إلى النادي الأبيض".

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وأكمل "يوسف حسن لاعب واعد وفي الزمالك سيحصل على المزيد من الخبرات والفريق الأبيض سيساعده على التطور والظهور بشكل أفضل".

وأتم تصريحاته "الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان مؤهل للدخول في الفريق الأول للأهلي في الموسم الجديد".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن وجود مفاوضات بين الزمالك ووادي دجلة من أجل انضمام يوسف حسن لاعب الأخير لصفوف الأبيض في سوق الانتقالات الجارية. (طالع التفاصيل)

مهاجم منتخب مصر للشباب والبالغ 19 عاما بدأ مسيرته مع المقاولون العرب وانضم العام الماضي لصفوف دجلة مقابل مليوني جنيه.

وادي دجلة الزمالك الأهلي يوسف حسن
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