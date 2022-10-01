مدرب إنبي يكشف حديثه مع مصطفى شلبي بعد فشل انتقاله إلى الأهلي

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

أحمد كشري مدرب إنبي

تحدث أحمد كشري مدرب إنبي الجديد عن تطلعاته للموسم المقبل وما تبقى من سوق الانتقالات، وما دار بينه وبين مصطفى شلبي لاعب إنبي الذي كان قريبا من الانتقال إلى الأهلي.

وقال كشري في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "اجتمعت مع محمد اسماعيل مدير الكرة ولجنة الكرة، وكان هناك العديد من الأسماء المطروحة ولكن جاء اختياري بالإجماع".

وأضاف "قيل لي إني كنت الأقرب لقيادة الفريق قبل التعاقد مع جورفان فييرا (المدرب السابق)".

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وأوضح "التعاقد مع رفيق كابو من وادي دجلة كان بطلبي الشخصي، وهو لا يعوض رحيل جون إيبوكا لأنه جناح أيمن وليس مهاجما صريحا".

وواصل "نحاول دعم الهجوم بلاعب إفريقي وآخر محلي، ومن المكن أن نكتفي بأحدهما على أن يأتي الآخر في الشتاء".

وانتقل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا في سوق الانتقالات الحالي.

أما عن مصطفى شلبي وعلي فوزي ثنائي الفريق الذي ارتبط بالرحيل عن النادي قال: "إنهما معي في الفريق، وقعت عليهما عقوبة بعد تأخرهم عن الانضمام ولكنهما أوضحا أنهما تعرضا لظروف شخصية وانتظما مع الفريق".

وتابع "تحدثت مع مصطفى شلبي وعلي فوزي أكثر من مرة لأنهما مرشحان لعدد من الأندية. مصطفى شلبي قال لي: أي لاعب يريد صناعة اسمه يريد اللعب للنادي الأهلي. فقلت له: لو أراد لك الله أن تذهب إلى الأهلي سيحدث ذلك في أي وقت، استمر في التدريبات وإذا تأخرت الأمور بعض الشيء فمن المهم أن تظل جاهزا وأن تظهر بشكلك المعتاد".

واختتم كشري تصريحاته قائلا: "إنبي دائما ما يدعم المنتخبات المختلفة باللاعبين، وأتمنى أن نظهر بشكل أفضل من الموسم الماضي. هناك العديد من الأندية التي دعمت صفوفها بقوة، وإنبي تدعمه مؤسسة كبيرة ولذلك أشعر بالتفاؤل".

يذكر أن مصطفى شلبي كان أحد أهداف الأهلي في سوق الصيف، ولكن تعطلت الصفقة لاحقا.

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