شتيجن: الفوز أهم من الرقم القياسي.. ما زلنا في حاجة للتحسن

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

برشلونة - تير شتيجن

شدد الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة على أن الفوز أهم من الرقم القياسي الخاص به، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يتحسن جماعيا.

وتغلب برشلونة على مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإسباني.

وقال شتيجن في تصريحات صحفية بعد المباراة: "الفوز أهم من الرقم الخاص بي خصوصا في مثل هذا النوع من المباريات".

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وحطم تير شتيجن الرقم القياسي الخاص به بالحفاظ على نظافة شباكه لدقائق متتالية بعد أن وصل إلى 534 دقيقة بنهاية مبارارة مايوركا بعد أن كان الرقم السابق 50 دقيقة.

وأضاف "هذه الانتصارات تمنحنا الثقة والدفعة للأمام لمواصلة السلسلة الإيجابية ونواصل الضغط".

واستكمل عن تصديه الصعب أمام جاومي كوستا "لا أعرف من أين جاء المهاجم لكن انتهى به الأمر إلى أن يكون بمفرده وفعلت ما بوسعي، كان التصدي مهما بسبب النتيجة والظروف".

وأتم "هناك دائما أشياء يجب تحسينها على المستوى الفردي والجماعي وأنا أفعل كل ما في وسعي لإعداد نفسي على أفضل وجه ممكن للمباريات".

ويعود آخر هدف استقبله تير شتيجن إلى الدقيقة السادسة من مباراة ريال سوسيداد عن طريق ألكسندر إيزاك في 21 أغسطس 2022.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 19 نقطة في الصدارة المؤقتة لترتيب الدوري، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي سيلعب غدا -الأحد- ضد أوساسونا.

برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني.
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