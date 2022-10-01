كرة سلة - سيدات سبورتنج تحصدن لقب المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا

حصدت سيدات سبورتنج لقب المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا لكرة السلة.

وتفوقت سيدات سبورتنج على بنتيجة 78-67 في المباراة النهائية على كيه بي إيه الكيني.

وحسمت سيدات سبورتنج تأهلن للأدوار الرئيسية من بطولة إفريقيا والتي تقام في موزمبيق بعد الوصول للنهائي أمس الجمعة بالفوز على أر إي جي الرواندي بنتيجة 49-45 في نصف النهائي.

وسبق أن تفوقت سيدات سبورتنج على فريق يانج سيستر البوروندي بنتيجة 75-40 ضمن مباريات ربع النهائي.

واستضافت مدينة دار السلام في تنزانيا منافسات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

وتتأهل الفرق من كل منطقة إلى المنافسات الختامية لبطولة إفريقيا لأندية السيدات والمقرر إقامتها في موزمبيق.

وكان فريق سبورتنج قد تغلب على بنك إكويتي الكيني بنتيجة 51-49 في المباراة الافتتاحية بينما فاز على أساطير النيل من جنوب السودان بنتيجة 95-29 في ختام دور المجموعات.

ويشارك فريق سيدات سبورتنج ضمن تسعة فرق في التصفيات الإفريقية والمقسمين على ثلاث مجموعات.

وتتأهل الفرق الصاعدة من المنطقة الخامسة إلى المراحل النهائية من بطولة إفريقيا للأندية المقرر إقامتها في موزمبيق.

ويشارك سبورتنج فقط من مصر بجوار فريقين من رواندا ومثلهما من كينيا وفريق من كل من بوروندي وإثيوبيا وتنزانيا وجنوب السودان.

وكانت سيدات سبورتنج قد حققن لقب الدوري المصري الموسم الماضي.

وشارك فريق سبورتنج في نسخة 2019 من بطولة إفريقيا للسيدات.

وحقق الفريق السكندري وقتها المركز الرابع بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.