ليفاندوفسكي يعادل رقما من الأربعينيات.. برشلونة يجتاز مايوركا ويتصدر مؤقتا

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

تغلب برشلونة على مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإسباني.

سجل هدف المباراة الوحيد روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 19 نقطة في الصدارة المؤقتة لترتيب الدوري، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي سيلعب غدا -الأحد- ضد أوساسونا.

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فيما تجمد رصيد مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر مؤقتا.

لم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة حتى أتى الهدف الأول في الدقيقة 20 بعد تمريرة من أنسو فاتي.

تلقى ليفاندوفسكي الكرة وراوغ بطريقة رائعة ثم سدد بقوة ليسجل تاسع أهدافه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكاد مايوركا أن يتعادل في الدقيقة 35 بكرة وصلت إلى خاومي كوستا داخل المنطقة، لتنتهي التسديدة بين يدي تير شتيجن.

وشهدت المباراة حالة من الشد والجذب عند الدقيقة 40، حيث تعرض جافي لتدخل قوي من بابلو مافيو ولكن رفض الحكم احتساب مخالفة.

الرد أتى سريعا بمخالفة عنيفة من بيكيه، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه، ويتطور الوضع إلى طرد أوسكار هيرنانديز، عضو الجهاز الفني وشقيق تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

وفي الدقيقة 67 أجرى تشافي تبديلين بنزول بيدري ورافينيا بدلا من فرانك كيسي وأنسو فاتي.

أما في الدقيقة 80 حل سيرجي روبرتو وفيران توريس بدلا من جوردي ألبا وعثمان ديمبيلي.

الهدف الذي حسم الفوز قاد ليفاندوفسكي للتسجيل في المباراة السادسة على التوالي من أول 7 له في الدوري الإسباني، وهو رقم لم يتحقق منذ برودين مع أتلتيكو مدريد عام 1940.

وتمكن جيرارد بيكيه من اجتياز رقم كارلس بويول القائد السابق للفريق، بوصوله إلى المباراة رقم 393 بقميص النادي ليحتل المركز الخامس في قائمة الأكثر مشاركة بعد أندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس وتشافي هيرنانديز وليونيل ميسي (بالترتيب من الرابع إلى الأول).

وتخطى مارك أندريه تير شتيجن رقمه الشخصي بالحفاظ على نظافة شباكه لمدة 500 دقيقة متتالية، وذلك عقب مرور الدقيقة 56 من المباراة.

بينما تلقى خافيير أجيري المدرب السابق لمنتخب مصر ومدرب مايوركا الحالي خسارته رقم 14 على التوالي أمام برشلونة مع 5 أندية مختلفة.

ويلعب برشلونة مباراته القادمة يوم الثلاثاء أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، على أن يعود للدوري يوم الأحد 9 أكتوبر.

الدوري الإسباني برشلونة ريال مايوركا روبرت ليفاندوفسكي
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