في ليلة تاريخية لـ ميسي.. باريس يحافظ على صدارة الدوري أمام الفريق السابق لمدربه

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان

تغلب كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على فريقه السابق نيس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

تقدم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان بضربة حرة مباشرة في الدقيقة 29.

الهدف هو الأول لليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان من ضربة حرة.

أخبار متعلقة
حوار هالاند - عن الاستمتاع بالوحدة والدربي الأول وفارق الطول مع مارتينيز إنزاجي: لا نستحق الخسارة أمام روما.. للأسف ما فعلناه ليس كافيا كرة يد – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على فلاورز البنيني كرة يد - الزمالك يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على ريد ستار

ليرفع البرغوث الأرجنتيني رصيده من الأهداف عن طريق ضربات حرة إلى 60 ضربة بواقع 50 مع برشلونة و9 مع الأرجنتين وركلة واحدة مع باريس سان جيرمان.

ميسي سجل 21 ضربة حرة في الدوريات منذ موسم 2017-2018 بفارق ثماني ركلات عن وارد براوس أقرب ملاحقيه.

وساهم ميسي في هدفه الـ300 خلال آخر سبعة مواسم بواقع 199 هدفا و101 تمريرة حاسمة أكثر من أي لاعب آخر.

ميسي ساهم في 15 هدفا هذا الموسم خلال 12 مباراة في جميع المسابقات بواقع سبعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة.

جايتان لابورد لاعب نيس وقع على هدف التعادل لنيس بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة حاسمة من الجزائري يوسف عطال.

مبابي الذي بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء، نجح في اقتناص النقاط الثلاث لباريس سان جيرمان مستغلا عرضية نوردي موكيلي ليسجل من على حدود الست ياردات إلى الشباك.

الهدف هو الـ11 لمبابي هذا الموسم في 10 مباريات خلال جميع البطولات.

الهدف عادل به مبابي رقم زلاتان إبراهيموفيتش كثاني أكثر اللاعبين تسجيلا على ملعب حديقة الأمراء في المباريات الرسمية برصيد 85 هدفا خلف زلاتان إبراهيموفيتش المتصدر بـ110 هدف.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 25 في الصدارة، وتوقف رصيد نيس عند ثماني نقاط في المركز الـ13.

نيس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي
نرشح لكم
جنون ما بعد الـ 90 ينصر ميلان على إمبولي بالثلاثة ليفاندوفسكي يعادل رقما من الأربعينيات.. برشلونة يجتاز مايوركا ويتصدر مؤقتا إنزاجي: لا نستحق الخسارة أمام روما.. للأسف ما فعلناه ليس كافيا جريزمان في الدقيقة 60 وهدف رائع من موراتا.. أتلتيكو مدريد يزيد أوجاع إشبيلية انتهت في إسبانيا - ريال مايوركا (0) - (1) برشلونة انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (3) (1) إمبولي.. عودة مجنونة في غياب مورينيو.. روما يقلب الطاولة ويكبد إنتر أسوأ بداية منذ 11 موسما تشكيل ميلان - حارس جديد وظهير سنغالي أساسيان أمام إمبولي
أخر الأخبار
مدرب إنبي يكشف حديثه مع مصطفى شلبي بعد فشل انتقاله إلى الأهلي 11 دقيقة | الكرة المصرية
شتيجن: الفوز أهم من الرقم القياسي.. ما زلنا في حاجة للتحسن 22 دقيقة | الدوري الإسباني
نائب رئيس الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي غير معروض للبيع بأي سعر 31 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: المغرب تستعد لطلب استضافة بطولة أمم إفريقيا 2025 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - سيدات سبورتنج تحصدن لقب المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا 50 دقيقة | كرة سلة
جنون ما بعد الـ 90 ينصر ميلان على إمبولي بالثلاثة ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي يعادل رقما من الأربعينيات.. برشلونة يجتاز مايوركا ويتصدر مؤقتا ساعة | الدوري الإسباني
في ليلة تاريخية لـ ميسي.. باريس يحافظ على صدارة الدوري أمام الفريق السابق لمدربه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء