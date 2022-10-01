في ليلة تاريخية لـ ميسي.. باريس يحافظ على صدارة الدوري أمام الفريق السابق لمدربه

تغلب كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على فريقه السابق نيس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

تقدم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان بضربة حرة مباشرة في الدقيقة 29.

الهدف هو الأول لليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان من ضربة حرة.

ليرفع البرغوث الأرجنتيني رصيده من الأهداف عن طريق ضربات حرة إلى 60 ضربة بواقع 50 مع برشلونة و9 مع الأرجنتين وركلة واحدة مع باريس سان جيرمان.

ميسي سجل 21 ضربة حرة في الدوريات منذ موسم 2017-2018 بفارق ثماني ركلات عن وارد براوس أقرب ملاحقيه.

وساهم ميسي في هدفه الـ300 خلال آخر سبعة مواسم بواقع 199 هدفا و101 تمريرة حاسمة أكثر من أي لاعب آخر.

ميسي ساهم في 15 هدفا هذا الموسم خلال 12 مباراة في جميع المسابقات بواقع سبعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة.

جايتان لابورد لاعب نيس وقع على هدف التعادل لنيس بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة حاسمة من الجزائري يوسف عطال.

مبابي الذي بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء، نجح في اقتناص النقاط الثلاث لباريس سان جيرمان مستغلا عرضية نوردي موكيلي ليسجل من على حدود الست ياردات إلى الشباك.

الهدف هو الـ11 لمبابي هذا الموسم في 10 مباريات خلال جميع البطولات.

الهدف عادل به مبابي رقم زلاتان إبراهيموفيتش كثاني أكثر اللاعبين تسجيلا على ملعب حديقة الأمراء في المباريات الرسمية برصيد 85 هدفا خلف زلاتان إبراهيموفيتش المتصدر بـ110 هدف.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 25 في الصدارة، وتوقف رصيد نيس عند ثماني نقاط في المركز الـ13.