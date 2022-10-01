إنزاجي: لا نستحق الخسارة أمام روما.. للأسف ما فعلناه ليس كافيا

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام روما في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، خاصة مع الأداء الذي قدمه لاعبيه.

وسقط إنتر في فخ الخسارة الرابعة هذا الموسم بالدوري الإيطالي بالسقوط ضد ذئاب العاصمة بنتيجة 2-1.

وقال إنزاجي عبر شبكة "دازن" بعد المباراة: "نعلم أن لدينا مباراة مهمة في دوري الأبطال، لكن من الطبيعي أن نكون محبطين لأننا لا نستحق الخسارة".

وأضاف "هذه هي كرة القدم، تقدم أفضل أداء لك في الموسم وتخرج خالي الوفاض، الأمر مؤلم".

وأكمل "قلت في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أننا نريد العمل أكثر على التفاصيل، حارسنا لم يتصد لأي فرصة هذا اليوم، أصابنا العارضة، لكن للأسف ما فعلناه ليس كافيا".

وواصل "كمدرب تلقيت إجابة رائعة من الفريق، صنعنا الفرص لكننا لم نكن قادرين على الاحتفال أمام الجماهير الذين دعمونا بدون توقف، علينا أن نضمد جراحنا مجددا".

وعن إمكانية مشاركة أندري أونانا أمام برشلونة في دوري الأبطال أجاب قائلا: "لم أتخذ القرار بعد، سنقيم الوضع ونتخذ قرارا".

وردا على إمكانية وجود خطورة على منصبه بسبب النتائج قال: "كل مدرب في موضع خطر، كل مباراة وكل أسبوع، لم يكن علينا أن نستقبل الهدفين، اليوم استقبلنا هدفا من ركلة ثابتة تدربنا عليها وعلينا أن نكون أسرع".

وأردف "الهزائم لا تجعلك مرتاحا، حللنا خسارة أودينيزي، واليوم رأيت فريقي من جديد، الفريق الذي ساهم في حصدنا للقبين الموسم الماضي".

وأتم "وضعنا أنفسنا في نفس الموقف ونريد العمل بقوة، نريد نتائج تجعلك تشعر بالراحة، علينا تقديم المزيد بدءاً مني كمدرب".

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وخسر إنتر 4 مباريات من أصل أول 8 جولات في الدوري الإيطالي معادلا أسوأ بداية له منذ موسم 2011-12.

ولأول مرة يحقق روما الفوز على إنتر في ملعب جوسيبي مياتزا في 2017.

وارتقى روما للمركز الرابع برصيد 16 نقطة.

بينما ظل إنتر سابعا برصيد 12 نقطة متكبدا ثالث خسارة في آخر 4 مباريات.