كرة يد - الزمالك يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على ريد ستار

افتتح الزمالك منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للرجال المقامة في تونس بفوز كبير على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40-17.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

وتفوق الزمالك من بداية المباراة وأنهى الشوط الأول بنتيجة 21-8، قبل أن يكمل تفوقه في الشوط الثاني ويحقق الانتصار.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من مولودية الجزائر وفاب الكاميروني والإفريقي التونسي.

ويلعب الزمالك في المباراة المقبلة ضد مولودية الجزائر غدا الأحد في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة.