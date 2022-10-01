كرة يد – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على فلاورز البنيني

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 21:28

كتب : FilGoal

الأهلي - فلاورز - كرة يد

افتتح الأهلي منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للرجال المقامة في تونس بالفوز على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 40-11.

وتستضيف تونس النسخة 43 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين، وتقام بطولة دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

وتفوق الأهلي خلال المباراة ووصلت النتيجة إلى تقدم الأحمر 17- صفر.

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إلى أن نجح الفريق البنيني في التسجيل، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 23-3.

في الشوط الثاني استمر تفوق الأهلي إلى أن أنهى المباراة بنتيجة 40-11.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من وفاق عين توتة الجزائري وفلاورز وجي إس كيه الكونغولي.

ويلعب الأهلي المباراة المقبلة ضد فريق وفاق عين توتة غدا الأحد، في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

الأهلي كرة يد بطولة إفريقيا لكرة اليد
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