انتهت في إسبانيا - ريال مايوركا (0) - (1) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في الأسبوع السابع للدوري الإسباني.

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ق 80 سيرجي روبرتو وفيران توريس بدلا من جوردي ألبا وعثمان ديمبيلي

ق 67 بيدري بدلا من فرانك كيسي

ق 67 رافينيا بدلا من أنسو فاتي

بداية الشوط الثاني

ق 40 أزمة في الملعب.. تدخل من بابلو مافيو على جافي لا يحتسب ليرد بيكيه عليه بتدخل عنيف ويتلقى الإنذار.. أوسكار هيرنانديز عضو الطاقم الفني وشقيق المدرب تشافي هيرنانديز يتعرض للطرد

ق 35 التعادل يضيع.. فرصة داخل المنطقة تصل إلى خاومي كوستا والتسديدة تنتهي بين يدي تير شتيجن

ق 20 جووووووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل تاسع أهدافه في الليجا.. 1-0 بعد تمريرة من فاتي ومراوغة رائعة قبل تسديدة قوية من ليفاندوفسكي

بداية المباراة