انتهت في إسبانيا - ريال مايوركا (0) - (1) برشلونة

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 20:56

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في الأسبوع السابع للدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

------

ق 80 سيرجي روبرتو وفيران توريس بدلا من جوردي ألبا وعثمان ديمبيلي

ق 67 بيدري بدلا من فرانك كيسي

ق 67 رافينيا بدلا من أنسو فاتي

بداية الشوط الثاني

ق 40 أزمة في الملعب.. تدخل من بابلو مافيو على جافي لا يحتسب ليرد بيكيه عليه بتدخل عنيف ويتلقى الإنذار.. أوسكار هيرنانديز عضو الطاقم الفني وشقيق المدرب تشافي هيرنانديز يتعرض للطرد

ق 35 التعادل يضيع.. فرصة داخل المنطقة تصل إلى خاومي كوستا والتسديدة تنتهي بين يدي تير شتيجن

ق 20 جووووووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل تاسع أهدافه في الليجا.. 1-0 بعد تمريرة من فاتي ومراوغة رائعة قبل تسديدة قوية من ليفاندوفسكي

بداية المباراة

الدوري الإسباني ريال مايوركا برشلونة
نرشح لكم
شتيجن: الفوز أهم من الرقم القياسي.. ما زلنا في حاجة للتحسن ليفاندوفسكي يعادل رقما من الأربعينيات.. برشلونة يجتاز مايوركا ويتصدر مؤقتا أنشيلوتي: بنزيمة سيشارك في التشكيل الأساسي أمام أوساسونا جريزمان في الدقيقة 60 وهدف رائع من موراتا.. أتلتيكو مدريد يزيد أوجاع إشبيلية التشكيل - عودة الأبقار المقدسة.. برشلونة دون ظهير أيمن أمام مايوركا مؤتمر أنشيلوتي: بنزيما سيبدأ أمام أوساسونا.. وهذا موقف مودريتش موندو ديبورتيفو: خطر فقدان ديمبيلي يجبر برشلونة على خطوة جديدة مواعيد مباريات اليوم السبت 1-10-2022 والقنوات الناقلة.. أرسنال وليفربول وبرشلونة ويد الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
مدرب إنبي يكشف حديثه مع مصطفى شلبي بعد فشل انتقاله إلى الأهلي 12 دقيقة | الكرة المصرية
شتيجن: الفوز أهم من الرقم القياسي.. ما زلنا في حاجة للتحسن 23 دقيقة | الدوري الإسباني
نائب رئيس الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي غير معروض للبيع بأي سعر 32 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: المغرب تستعد لطلب استضافة بطولة أمم إفريقيا 2025 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - سيدات سبورتنج تحصدن لقب المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا 51 دقيقة | كرة سلة
جنون ما بعد الـ 90 ينصر ميلان على إمبولي بالثلاثة ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي يعادل رقما من الأربعينيات.. برشلونة يجتاز مايوركا ويتصدر مؤقتا ساعة | الدوري الإسباني
في ليلة تاريخية لـ ميسي.. باريس يحافظ على صدارة الدوري أمام الفريق السابق لمدربه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء