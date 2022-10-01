الهدف الأبعد في تاريخ الدوري السعودي.. الحارس زغبة ينضم للخمسة الكبار
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 20:52
كتب : FilGoal
سجل الحارس الجزائري مصطفى زغبة هدفا من المرمى للمرمى في فوز فريقه ضمك على الطائي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
ولعب زغبة كرة طويلة من المرمى غالطت الحارس لتسكن الشباك مع الدقيقة 78 من المباراة.
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هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022
د78' هدف تاريخي من زغبة حارس ضمك 😰🔥
ضمك 2 × 0 الطائي#ضمك_الطائي
#SSC pic.twitter.com/Ofs3298FH2
وأصبح زغبة خامس حارس يسجل هدف في الدوري السعودي بعد كل من:
مبروك زايد في مرمى الرائد 2011
عصام الحضري في مرمى الاتفاق 2017
عبدالله المعيوف في مرمى الرائد 2020
مصطفى ملائكة في مرمى الفتح 2020
احتفـالية الهـدف 🔥 pic.twitter.com/3N1LODZnIz— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022
وأصبح هدف زغبة الهدف الأبعد في تاريخ الدوري السعودي بمسافة 90.7 مترا.
الفوز رفع رصيد ضمك للنقطة العاشرة في المركز الرابع، وتوقف رصيد الطائي عند تسع نقاط في المركز السابع.