الهدف الأبعد في تاريخ الدوري السعودي.. الحارس زغبة ينضم للخمسة الكبار

سجل الحارس الجزائري مصطفى زغبة هدفا من المرمى للمرمى في فوز فريقه ضمك على الطائي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ولعب زغبة كرة طويلة من المرمى غالطت الحارس لتسكن الشباك مع الدقيقة 78 من المباراة.

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هدددددف!⚽️

د78' هدف تاريخي من زغبة حارس ضمك 😰🔥



ضمك 2 × 0 الطائي#ضمك_الطائي⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/Ofs3298FH2 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022

وأصبح زغبة خامس حارس يسجل هدف في الدوري السعودي بعد كل من:

مبروك زايد في مرمى الرائد 2011

عصام الحضري في مرمى الاتفاق 2017

عبدالله المعيوف في مرمى الرائد 2020

مصطفى ملائكة في مرمى الفتح 2020

احتفـالية الهـدف 🔥 pic.twitter.com/3N1LODZnIz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022

وأصبح هدف زغبة الهدف الأبعد في تاريخ الدوري السعودي بمسافة 90.7 مترا.

الفوز رفع رصيد ضمك للنقطة العاشرة في المركز الرابع، وتوقف رصيد الطائي عند تسع نقاط في المركز السابع.