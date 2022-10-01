الهدف الأبعد في تاريخ الدوري السعودي.. الحارس زغبة ينضم للخمسة الكبار

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

مصطفى زغبة حارس ضمك

سجل الحارس الجزائري مصطفى زغبة هدفا من المرمى للمرمى في فوز فريقه ضمك على الطائي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ولعب زغبة كرة طويلة من المرمى غالطت الحارس لتسكن الشباك مع الدقيقة 78 من المباراة.

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وأصبح زغبة خامس حارس يسجل هدف في الدوري السعودي بعد كل من:

مبروك زايد في مرمى الرائد 2011

عصام الحضري في مرمى الاتفاق 2017

عبدالله المعيوف في مرمى الرائد 2020

مصطفى ملائكة في مرمى الفتح 2020

وأصبح هدف زغبة الهدف الأبعد في تاريخ الدوري السعودي بمسافة 90.7 مترا.

الفوز رفع رصيد ضمك للنقطة العاشرة في المركز الرابع، وتوقف رصيد الطائي عند تسع نقاط في المركز السابع.

ضمك الطائي الدوري السعودي
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