خبر في الجول - الأهلي يتم الاتفاق مع مارسينيو.. وشروط النادي الياباني للموافقة

علم FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع البرازيلي مارسينيو على البنود الشخصية، في انتظار رد كاواساكي فرونتال الياباني على العرض الثاني الذي أرسله النادي قبل ساعات.

ولا تزال المفاوضات جارية، مع العلم بإن عقد اللاعب ممتد حتى يناير 2024 ولن ينتهي بعد 3 أشهر كما ذكر على موقع "ترانسفير ماركت".

يأتي ذلك لأن النادي الياباني كان يملك خيارا لتمديد العقد لمدة سنة إضافية، وهو ما تم تفعيله في سبتمبر الماضي بالفعل.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الفريق الياباني حدد سعر بيع اللاعب بـ 3 مليون دولار، إلا أنه من الممكن أن يوافق على مبلغ أقل بشرط أن يتم السداد على دفعتين لا أكثر.

ويلعب مارسيو دا سيلفا باربوسا الشهير بـ "مارسينيو" مع فريق كاواساكي فرونتال ثاني الدوري الياباني.

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وسجل مارسينيو - 27 عاما - 9 أهداف في الدوري الياباني عقب مرور 30 جولة.

ويبتعد مارسينيو عن صدارة الهدافين بثلاثة أهداف، حيث يحتل المركز السادس في قائمة الهدافين، وهو أيضا ثاني هدافي فريقه بعد الياباني أكيهيرو إيناجا.

ويحتل كاواساكي المركز الثاني من الدوري الياباني برصيد 54 نقطة من 30 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن يوكوهاما مارينوس المتصدر.

جاء ذلك بعد أن تلقى كاواساكي ضربة في المنافسة بخسارته أمام هوكايدو سابورو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث صنع مارسينيو ثالث أهداف فريقه.

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وبدأ مارسينيو مسيرته مع فريق إنترناسيونال البرازيلي.

ورحل اللاعب عن الدوري البرازيلي في صيف 2019 إلى نادي تشونجنشينج ليانجيانج الصيني وحتى فبراير 2021.

وانتقل مارسينيو إلى كاواساكي الياباني في صيف 2021.

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