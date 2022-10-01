في غياب مورينيو.. روما يقلب الطاولة ويكبد إنتر أسوأ بداية منذ 11 موسما

في غياب جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما، حقق الذئاب الفوز على إنتر بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي على ملعب جوسيبي مياتزا.

تقدم إنتر عن طريق فيدريكو ديماركو، بينما سجل لروما: باولو ديبالا وكريس سمولينج.

وغاب مورينيو عن اللقاء بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف بعد الطرد ضد أتالانتا في الجولة الماضية.

وخسر إنتر 4 مباريات من أصل أول 8 جولات في الدوري الإيطالي معادلا أسوأ بداية له منذ موسم 2011-12.

ولأول مرة يحقق روما الفوز على إنتر في ملعب جوسيبي مياتزا في 2017.

وارتقى إنتر للمركز الرابع برصيد 16 نقطة.

بينما ظل إنتر سابعا برصيد 12 نقطة متكبدا ثالث خسارة في آخر 4 مباريات.

التشكيل

منافسة أرجنتينية هجومية بين الثنائي لاوتارو مارتينيز وباولو ديبالا.

فيما غاب مارسيلو بروزوفيتش وروميلو لوكاكو بسبب الإصابة عن الأفاعي، والثنائي الهولندي ريك كارسدورب وجورجينيو فينالدوم عن الذئاب.

وجلس ألكسندر ستانكوفيتش نجل نجم صربيا ديان ستانكوفيتش على دكة بدلاء إنتر لأول مرة هذا الموسم.









































وصف المباراة

حاول إنتر الاستفادة من تراجع روما في الدقائق الأولى، واستطاع بالفعل أن يسجل في الدقيقة 11 عن طريق إدين دجيكو.

البوسني سجل مستفيدا من ارتباك دفاعي لروما بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل على المهاجم المخضرم.

في الدقيقة 20 سدد التركي هاكان كرة صاروخية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم.

وعرف إنتر كيفية استغلال تراجع روما هذه المرة، في الدقيقة 31 بتمريرة من باريلا لفيدريكو ديماركو الذي سدد كرة أرضية غالطت الحارس وسكنت الشباك.

رد روما جاء مباشرا في الدقيقة 39 بأول فرصة محققة، عرضية من ليوناردو سبينازولا قابلها الأرجنتيني ديبالا بتسديدة على الطائر سكنت الشباك.

هدف هو الرابع للأرجنتيني في آخر 5 مباريات أمام إنتر فقط في الدوري الإيطالي.

في الشوط الثاني خرج ديبالا متأثرا بالإصابة وعوضه تامي إبراهام في الدقيقة 58.

وقي الدقيقة 63 ردت العارضة تسديدة من ركلة حرة لهاكان كرة التقدم للأفاعي.

وبعد 4 دقائق مرت تسديدة كريستيان أسلاني بجوار القائم الأيمن.

وأهدر المهاجم الإنجليزي أبراهام فرصة التسجيل في الدقيقة 71 بتسديدة جاءت في يد هاندانوفيتش.

وفي الدقيقة 74، ارتقى كريس سمولينج أعلى من الجميع وسجل هدف الفوز بعدما حول ركلة غير مباشرة من سبينازولا في الشباك.

الحكم انتظر عدة دقائق للتأكد من صحة الهدف واحتسبه لتصبح النتيجة 2-1 لروما.

وفي الدقيقة 89 أهدر أبراهام فرصة الهدف الثالث للذئاب بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

وكاد الوافد الجديد مادي كامارا أن يسجل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع لكن كرته أيضا مرت بجوار القائم الأيسر، لينتهي اللقاء بفوز روما وسقوط جديد لإنتر.

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