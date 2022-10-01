انتهت كرة يد بطولة إفريقيا - الأهلي (40)-(11) فلاورز.. الزمالك (40)-(17) ريد ستار

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 20:18

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك - سوبر كرة اليد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات بطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية للرجال.

ويلعب الأهلي ضد فريق فلاورز البنيني، بينما يلتقي الزمالك ضد فريق ريد ستار الإيفواري.

تابع تفاصيل مباراة الأهلي

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 40-11

ق 25: تقدم الأهلي 34-10

ق 18: تقدم الأهلي 31-9

ق 12: تقدم الأهلي 28-8

ق 8: تقدم الأهلي 27-7

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 23-3

ق 27: تقدم الأهلي 21-3

ق 25: تقدم الأهلي 19-3

ق 23: تقدم الأهلي 18-2

ق 20: تقدم الأهلي 16-صفر

ق 17: تقدم الأهلي 13 - صفر

ق 13: تقدم الأهلي 10 - صفر

ق 7: تقدم الأهلي 5 - صفر

انطلاق المباراة

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نهاية المباراة بفوز الزمالك 40-17

ق 29: تقدم الزمالك 40-17

ق 22: تقدم الزمالك 32-15

ق 15: تقدم الزمالك 29-13

ق 10: تقدم الزمالك 27-11

ق 7: تقدم الزمالك 25-10

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 21-8

ق 27: تقدم الزمالك 17-7

ق 25: تقدم الزمالك 16-7

ق 23: تقدم الزمالك 15-7

ق 20: تقدم الزمالك 15-6

ق 18: تقدم الزمالك 13-5

ق 17: تقدم الزمالك 12-5

ق 15: تقدم الزمالك 10-5

ق 13: تقدم الزمالك 9 - 4

انطلاق المباراة

تابع تفاصيل مباراة الزمالك

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