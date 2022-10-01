بطريقة استثنائية.. ميار شريف تفوز بلقب بطولة بارما المفتوحة للتنس

حققت ميار شريف لقبا جديدا في مسيرتها بالفوز بلقب بطولة إيميليا رومانا للتنس.

وتفوقت ميار في المباراة النهائية على اليونانية ماريا ساكاري.

وفازت ميار بالمجموعتين بنتيجتي 7-5 و6-3.

وحققت ميار اللقب بطريقة استثنائية بعد ساعات من التأهل من نصف النهائي الذي أقيم في الثانية عشر والنصف ظهرا.

المصرية تفوقت في نصف النهائي في مباراة استمرت ساعتين و50 دقيقة على الرومانية أنا بوجدان.

ثم خاضت النهائي بعد عدة ساعات، والذي بدأ في السادسة مساءً، في مباراة استمرت ساعة و37 دقيقة لتفوز باللقب على المصنفة السابعة عالميا.

بطولة بارما هي إحدى بطولات "التشالنجر" في التنس والمقدر قيمة نقاطها بـ250 نقطة، مقابل 1000 نقطة للماسترز و2000 نقطة لبطولات جراند سلام الكبرى.

وبعد تحقيق اللقب ستحصد ميار 250 نقطة لترتقي بها في التصنيف العالمي للسيدات.

وبذلك حصدت ميار اللقب الرابع في مسيرتها على مستوى فردي السيدات.

واللقب الثالث هذا العام بعد بطولتي ماربيلا في إسبانيا وكارلسروه في ألمانيا.