بطريقة استثنائية.. ميار شريف تفوز بلقب بطولة بارما المفتوحة للتنس

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

ميار شريف - بطولة بارما للتنس

حققت ميار شريف لقبا جديدا في مسيرتها بالفوز بلقب بطولة إيميليا رومانا للتنس.

وتفوقت ميار في المباراة النهائية على اليونانية ماريا ساكاري.

وفازت ميار بالمجموعتين بنتيجتي 7-5 و6-3.

أخبار متعلقة
تنس - ميار شريف إلى نصف نهائي بطولة بارما تنس – أنس جابر تحافظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي وتراجع ميار شريف تنس - ألكاراز وشفيونتيك يحافظان على صدارة التصنيف.. أنس في المركز الثاني وتقدم ميار تنس – أنس جابر تحافظ على المركز الثاني في التصنيف العالمي.. وتقدم ميار شريف

وحققت ميار اللقب بطريقة استثنائية بعد ساعات من التأهل من نصف النهائي الذي أقيم في الثانية عشر والنصف ظهرا.

المصرية تفوقت في نصف النهائي في مباراة استمرت ساعتين و50 دقيقة على الرومانية أنا بوجدان.

ثم خاضت النهائي بعد عدة ساعات، والذي بدأ في السادسة مساءً، في مباراة استمرت ساعة و37 دقيقة لتفوز باللقب على المصنفة السابعة عالميا.

بطولة بارما هي إحدى بطولات "التشالنجر" في التنس والمقدر قيمة نقاطها بـ250 نقطة، مقابل 1000 نقطة للماسترز و2000 نقطة لبطولات جراند سلام الكبرى.

وبعد تحقيق اللقب ستحصد ميار 250 نقطة لترتقي بها في التصنيف العالمي للسيدات.

وبذلك حصدت ميار اللقب الرابع في مسيرتها على مستوى فردي السيدات.

واللقب الثالث هذا العام بعد بطولتي ماربيلا في إسبانيا وكارلسروه في ألمانيا.

ميار شريف بطولة بارما المفتوحة للتنس
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على ريد ستار انتهت كرة يد بطولة إفريقيا - الأهلي (40)-(11) فلاورز.. الزمالك (40)-(17) ريد ستار كرة سلة - أنس أسامة وكيندال ديكيس يقودان قائمة الاتحاد للبطولة العربية كرة سلة – لا جديد يذكر.. أمريكا بطلا لكأس العالم للسيدات مواعيد مباريات اليوم السبت 1-10-2022 والقنوات الناقلة.. أرسنال وليفربول وبرشلونة ويد الأهلي والزمالك كرة سلة - وصلن للأدوار الرئيسية.. سيدات سبورتنج يتأهلن لنهائي المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار كرة سلة – أستراليا تكمل عقد نصف نهائي كأس العالم للسيدات
أخر الأخبار
في ليلة تاريخية لـ ميسي.. باريس يحافظ على صدارة الدوري أمام الفريق السابق لمدربه 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: بنزيمة سيشارك في التشكيل الأساسي أمام أوساسونا 24 دقيقة | الدوري الإسباني
حوار هالاند - عن الاستمتاع بالوحدة والدربي الأول وفارق الطول مع مارتينيز ساعة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي: لا نستحق الخسارة أمام روما.. للأسف ما فعلناه ليس كافيا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الزمالك يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على ريد ستار ساعة | كرة يد
كرة يد – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا بفوز كبير على فلاورز البنيني ساعة | الكرة المصرية
جريزمان في الدقيقة 60 وهدف رائع من موراتا.. أتلتيكو مدريد يزيد أوجاع إشبيلية 2 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت في إسبانيا - ريال مايوركا (0) - (1) برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء