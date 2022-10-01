منتخب مصر للكرة الشاطئية يخسر نهائي بطولة "كوسافا" أمام السنغال

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام السنغال في نهائي بطولة "كوسافا" المقامة في جنوب إفريقيا.

وفاز منتخب السنغال على مصر في النهائي بنتيجة 5-3.

وخلال البطولة فاز منتخب مصر على كل من موريشيوس وتنزانيا وأوغندا وموزمبيق. قبل أن يلتقي السنغال في النهائي بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني.

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ويأتي ذلك في ظل استعداد منتخب مصر لبطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية التي تقام شهر أكتوبر الجاري.

وتقام البطولة في موزمبيق من 21 أكتوبر الجاري إلى 30 من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر للكرة الشاطئية حقق لقب بطولة الدار البيضاء الدولية كأول لقب له منذ 8 مواسم.

منتخب مصر للكرة الشاطئية
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