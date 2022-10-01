بنها يعلن إعارة مودي شلاطه إلى فيوتشر

أعلن نادي بنها الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة انتقال لاعبه مودي شلاطه إلى فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأشار مصبح الكحيلي رئيس نادي بنها إلى أن النادي قد تحصل على مبلغ 100 ألف جنيه مقابل انتقال شلاطه إلى فيوتشر.

وفي حالة رغبة فيوتشر في شراء اللاعب يستكمل المبلغ إلى مليون جنيه ويحصل بنها على 15% من نسبة بيع اللاعب في المستقبل.

اللاعب من مواليد 2001 وشارك مع الفريق الأول لبنها خلال الموسم الماضي قبل هبوط الفريق للدرجة الثالثة.

شلاطه سيكون الصفقة الخامسة لفيوتشر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتعاقد فيوتشر مع كل من علي الفيل مهند لاشين وعبد الكبير الوادي وهشام عادل.

كما أتم تفعيل بند الشراء في عقدي أحمد عاطف ومحمد رضا "بوبو".