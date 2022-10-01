كرة سلة - أنس أسامة وكيندال ديكيس يقودان قائمة الاتحاد للبطولة العربية

أعلن ميدرواج بيرزتش مدرب فريق كرة السلة بالاتحاد السكندري قائمة الفريق التي ستسافر في الكويت للمشاركة في البطولة العربية.

وتقام النسخة الـ 34 من البطولة العربية للأندية لكرة السلة في الكويت خلال الفترة ما بين 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وجاء أنس أسامة ودينيس ديكيس على رأس القائمة التي ستسافر للمشاركة في البطولة.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

أحمد عادل - يوسف شحاتة - مصطفى عصام - هيثم كمال - حاتم بحيري - ميدو طه - أنس أسامة - يوسف شوشة - بيبو - ياسر صالح - علي محمد - رامي إبراهيم - كيندال ديكيس - شون أرماند.

ويسعى الاتحاد للتتويج باللقب الثامن في تاريخه بالبطولة.

وتغادر البعثة في تمام الساعة التاسعة مساء من مطار برج العرب.