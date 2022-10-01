مران الزمالك - غياب جمعة وإمام عاشور.. وجلسات متواصلة من فيريرا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة خلال المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتم تنفيذ أمور خططية خاصة تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، وإشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك.

وقام المدير الفني بإيقاف هذه الفقرة أكثر من مرة لمنح اللاعبين التعليمات وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وعقد فيريرا جلسة مع حراس مرمى الفريق محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، في حضور أيمن طاهر مدرب الحراس خلال المران.

وحرص فيريرا خلال حديثه مع الرباعي على الاطمئنان على سير الاستعداد للفترة المقبلة، وطالبهم ببذل أقصى جهد لديهم والتدريب بكل قوة، مؤكدا ثقته في قدرات جميع الحراس.

وفي نفس الإطار، خاض رباعي حراسة المرمى تدريبات فنية قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس، وتم خلالها التركيز على أمور خاصة بلعب الكرة بالقدم والتمرير المتقن، بجانب عدة جوانب فنية مختلفة.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لإمام عاشور لاعب الوسط، خلال التدريبات.

وخاض اللاعب تدريبات الجري بمحيط الملعب لعدة دقائق، أعقبتها تدريبات تأهيلية متنوعة بالكرة وبدونها تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

ولم يشارك إمام عاشور في التدريبات الجماعية مع زملائه، سواء في الفقرة التأهيلية والبدنية أو الخططية، بقرار من جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بسبب معاناة اللاعب من الإرهاق العضلي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة .

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا تأهيليا خاصا لعبدالله جمعة الظهير الأيسر للأبيض، لتنفيذه داخل صالة الجيمانيزيوم على هامش المران.

واكتفى جمعة بأداء التدريبات داخل الجيمانيزيوم وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق، على أن ينتظم في التدريب خلال الفترة المقبلة.

وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين خلال المران، وخاض الفريق فقرة تأهيلية قوية، تم تقسيمها إلى مرحلتين، الأولى كانت لمدة 15 دقيقة تم خلالها تنفيذ بعض الأمور البدنية المتنوعة باستخدام أدوات التأهيل، وتضمنت المرحلة الثانية تدريبات تأهيل بالكرة من خلال التمرير من لمسة واحدة في مساحة صغيرة.

وحرص فيريرا على الاجتماع بالمغربي زكريا الوردي لاعب الوسطعلى هامش المران.

ومنح فيريرا اللاعب بعض التعليمات الفنية الخاصة بمركزه داخل الملعب، بجانب أمور خططية أخرى.

وعقد فيريرا جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وأشاد المدير الفني للزمالك بالمجهود المبذول من الجميع خلال الفترة الأخيرة.

وطالب فيريرا لاعبيه بالتركيز وبذل أقصى جهد استعدادا للفترة المقبلة.

وشدد على ثقته في جميع العناصر لتحقيق الفوز والمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وفي نهاية المران شرح فيريرا وجهازه المعاون بعض الأمور الفنية والخططية والبدنية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الحالي.