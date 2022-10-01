الثامن.. إعارة بواتينج من الاتحاد إلى سموحة

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 18:58

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بنجامين بواتينج

أعلن سموحة تعاقده مع الغاني بنيامين بواتينج لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة عام.

وكان الاتحاد السكندري بحاجة للتخلي عن أحد المحترفين، وبالتالي كان راغبا في إعارة الغاني.

جاء ذلك حيث كان زعيم الثغر يملك 5 محترفين، هم الأردني عبد الله نصيب والرباعي الإفريقي مورو ساليفا وأجوستينيو مابولولو وسعيدو سمبوريه بالإضافة إلى بواتينج.

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وبعد تعاقده مع أوستن أموتو لاعب المصري السابق، بات إبعاد أحد أسماء الأجانب عن القائمة ضروريا.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري يحاول إعارة سعيدو سمبوريه أيضا لإبعاد راتبه عن ميزانية الفريق، في ظل وجود العديد من الخيارات بخط الوسط، مثل مروان عطية ومحمود عبد العزيز وكريم الديب وخالد الغندور.

وانضم بواتينج للاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الماضي، قادما من صفوف ألمينا شاركس الغاني.

وتعاقد سموحة مع كل من جونيور أجايي ومحمد رشيد ومصطفى خواجة وأحمد عبد العزيز ومحمود عبد المجيد وأحمد شوشة وإسلام كانو.

الاتحاد السكندري سموحة الدوري المصري بنيامين بواتينج
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