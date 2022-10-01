داير بعد خسارة الدربي: خسرنا العام الماضي وأنهينا الموسم بشكل جيد.. سنكرر الأمر

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

إيريك داير يحتفل بهدفه مع توتنام أمام ليستر سيتي

كشف إريك داير مدافع توتنام أن الخسارة من أرسنال ليست ضربة كبيرة في بداية الموسم.

وسقط توتنام أمام أرسنال في دربي شمال لندن بنتيجة 3-1 في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال داير عبر شبكة BT Sports عقب نهاية اللقاء: "بدأ أرسنال بشكل أفضل منا في شوطي اللقاء، سجلوا هدفا رائعا من خارج منطقة الجزاء، ثم أصبحنا أفضل وأصبحت النتيجة 1-1 لكننا افتقدنا الجودة في التمريرة الأخيرة".

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وأضاف "الأمر تكرر في الشوط الثاني، لم نبدأ بشكل جيد، واستقبلنا هدفا بعد الطرد وهذا صعب".

وأكمل "أصبحت النتيجة 2-1 ومن ثم سجلوا مباشرة مرة أخرى، لم نستطع تنظيم أنفسنا بعد ذلك وسجلوا الهدف الثالث".

وأردف "هذه بداية الموسم لكنها ضربة كبيرة، الأمر مخيب بالطبع، لكننا خسرنا هنا بداية الموسم الماضي وبنينا الفريق مجددا وأنهينا بشكل جيد".

وأتم "أنا متأكد أننا سنكرر نفس الأمر وسنتحرك مجددا هذا العام".

وانتصر أرسنال على توتنام اليوم السبت في ملعب الإمارات بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

افتتح توماس بارتي أهداف المباراة في الدقيقة 20.

وأدرك هاري كين التعادل للسبيرز من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأعاد جابرييل خيسوس التقدم لأرسنال بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 49.

وطُرد إيمرسون رويال بشكل مباشر بعد تدخله بقوة على جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 62.

وعقب خمس دقائق فقط من طرد لاعب توتنام، أجهز جرانيت تشاكا على أرسنال بهدف ثالث.

بتلك النتيجة واصل أرسنال تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ21 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

فيما تجمد رصيد توتنام عند 17 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق الأهداف ومباراة أكثر من سيتي.

وحافظ أرسنال بذلك الانتصار على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه أمام توتنام منذ 12 عاما.

إريك داير إنتر توتنام أرسنال
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