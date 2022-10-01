تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم تريزيجيه في فوز طرابزون على قيصري

قاد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر فريقه طرابزون سبور للفوز على قيصري سبور بعدما حصل على ركلة جزاء خلال المباراة.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وفاز طرابزون على قيصري بهدفين لهدف في الجولة التاسعة من الدوري التركي، وشارك تريزيجيه في المباراة كاملة.

ويستعرض معكم FilGoal.com كل ما قدمه تريزيجيه خلال المباراة:

لعب تريزيجيه المباراة كاملة مع فريقه أمام قيصري سبور وتسبب في ركلة جزاء.

وخلال المباراة لمس الكرة 61 مرة، وأكمل 32 تمريرة صحيحة من أصل 41 بنسبة 78%.

كما لعب تريزيجيه 3 تمريرات مفتاحية خلال المباراة.

وأرسل تريزيجيه عرضية واحدة غير مكتملة.

وسدد تريزيجيه كرة واحدة على المرمى بين القائمين والعارضة، وسدد 3 مرات بعيدا عن إطار المرمى.

وحاول تريزيجيه المراوغة مرتين ولكن بشكل غير صحيح.

ونجح في افتكاك الكرة بالتدخلات الأرضية 3 مرات من أصل 6 محاولات.

وفقد تريزيجيه الكرة 15 مرة خلال المباراة.

كما حصل على مخالفة لصالحه وارتكب خطأ ضد لاعبي الخصم.

وأبعد تريزيجيه الكرة من مناطق الخطر على فريقه 3 مرات، واعترض الكرة مرة واحدة، كما نجح في إبعاد الكرة من التدخلات الأرضية بشكل صحيح مرتين.