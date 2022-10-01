تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم تريزيجيه في فوز طرابزون على قيصري
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 18:17
كتب : FilGoal
قاد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر فريقه طرابزون سبور للفوز على قيصري سبور بعدما حصل على ركلة جزاء خلال المباراة.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وفاز طرابزون على قيصري بهدفين لهدف في الجولة التاسعة من الدوري التركي، وشارك تريزيجيه في المباراة كاملة.
ويستعرض معكم FilGoal.com كل ما قدمه تريزيجيه خلال المباراة:
لعب تريزيجيه المباراة كاملة مع فريقه أمام قيصري سبور وتسبب في ركلة جزاء.
وخلال المباراة لمس الكرة 61 مرة، وأكمل 32 تمريرة صحيحة من أصل 41 بنسبة 78%.
كما لعب تريزيجيه 3 تمريرات مفتاحية خلال المباراة.
وأرسل تريزيجيه عرضية واحدة غير مكتملة.
وسدد تريزيجيه كرة واحدة على المرمى بين القائمين والعارضة، وسدد 3 مرات بعيدا عن إطار المرمى.
وحاول تريزيجيه المراوغة مرتين ولكن بشكل غير صحيح.
ونجح في افتكاك الكرة بالتدخلات الأرضية 3 مرات من أصل 6 محاولات.
وفقد تريزيجيه الكرة 15 مرة خلال المباراة.
كما حصل على مخالفة لصالحه وارتكب خطأ ضد لاعبي الخصم.
وأبعد تريزيجيه الكرة من مناطق الخطر على فريقه 3 مرات، واعترض الكرة مرة واحدة، كما نجح في إبعاد الكرة من التدخلات الأرضية بشكل صحيح مرتين.