تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم تريزيجيه في فوز طرابزون على قيصري

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

قاد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر فريقه طرابزون سبور للفوز على قيصري سبور بعدما حصل على ركلة جزاء خلال المباراة.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وفاز طرابزون على قيصري بهدفين لهدف في الجولة التاسعة من الدوري التركي، وشارك تريزيجيه في المباراة كاملة.

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ويستعرض معكم FilGoal.com كل ما قدمه تريزيجيه خلال المباراة:

لعب تريزيجيه المباراة كاملة مع فريقه أمام قيصري سبور وتسبب في ركلة جزاء.

وخلال المباراة لمس الكرة 61 مرة، وأكمل 32 تمريرة صحيحة من أصل 41 بنسبة 78%.

كما لعب تريزيجيه 3 تمريرات مفتاحية خلال المباراة.

وأرسل تريزيجيه عرضية واحدة غير مكتملة.

وسدد تريزيجيه كرة واحدة على المرمى بين القائمين والعارضة، وسدد 3 مرات بعيدا عن إطار المرمى.

وحاول تريزيجيه المراوغة مرتين ولكن بشكل غير صحيح.

ونجح في افتكاك الكرة بالتدخلات الأرضية 3 مرات من أصل 6 محاولات.

وفقد تريزيجيه الكرة 15 مرة خلال المباراة.

كما حصل على مخالفة لصالحه وارتكب خطأ ضد لاعبي الخصم.

وأبعد تريزيجيه الكرة من مناطق الخطر على فريقه 3 مرات، واعترض الكرة مرة واحدة، كما نجح في إبعاد الكرة من التدخلات الأرضية بشكل صحيح مرتين.

تريزيجيه الدور التركي طرابزون
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