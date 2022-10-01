الأكثر تسديدا.. ماذا قدم مرموش مع فولفسبورج أمام شتوتجارت

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

عمر مرموش يرفض الاحتفال بهدفه ضد شتوتجارت

سجل هدفا ورفض الاحتفال أمام فريقه السابق، عمر مرموش يقود فولفسبورج لثاني انتصاراته في الدوري الألماني الموسم الجاري على حساب شتوتجارت.

هدف هو أول لمرموش بقميص فولفسبورج في الدوري الألماني، والثاني له هذا الموسم.

هدف جاء بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23.

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ورفض مرموش الاحتفال بالهدف الذي سجله في شتوتجارت احتراما للفريق الذي قضى الموسم الماضي معارا إليه.

فماذا قدم مرموش أمام شتوتجارت؟

سجل هدفا من أصل 5 تسديدات على مرمى شتوتجارت، كأكثر من سدد بين زملائه.

ولمس الكرة 38 مرة، وأرسل 12 تمريرة صحيحة من أصل 18.

مرر تمريرة مفتاحية واحدة، أي أنها انتهت بتسديدة.

أرسل عرضية، وتفوق في 3 صراعات ثنائية سواء أرضية أو هوائية من أصل 8.

في المقابل فقد الاستحواذ في 14 فرصة، وحصل على خطأين لصالحه وارتكب خطأ واحد.

مرموش خرج في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

فوز هو الثاني لفولفسبورج ارتقى به للمركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

بينما ظل شتوتجارت في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

عمر مرموش فولفسبورج شتوتجارت الدوري الألماني
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