تريزيجيه يحصل على ركلة جزاء في فوز طرابزون المثير على قيصري

عاد فريق طرابزون سبور وقلب الطاولة أمام قيصري سبور وفاز عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

ووصل طرابزون إلى النقطة 16 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد قيصري سبور عند النقطة 12 في المركز الثامن.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في المباراة بالكامل مع فريقه طرابزون.

تقدم قيصري سبور في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب مارو جافرانوفيتش.

وفي الشوط الثاني حصل تريزيجيه على ركلة جزاء بعدما تعرض للإعاقة في الدقيقة 77.

وسدد باكاستياس ركلة الجزاء ليسجل منها هدف تعادل طرابزون في الدقيقة 78.

وأكمل طرابزون العودة الناجحة في الدقيقة 83 بعدما سجل أوميت بوزوك الهدف الثاني الذي منح فريقه فوزا مثيرا.

ولعب تريزيجيه مع طرابزون حتى الآن 13 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وانضم تريزيجيه لصفوف طرابزون بداية الموسم الجاري قادما من أستون فيلا الإنجليزي.