مرموش يسجل وفولفسبورج ينتصر بصعوبة على شتوتجارت.. وسقوط القائد بيلينجهام أمام كولن

افتتح عمر مرموش سجله التهديفي في الدوري الألماني بقميص فولفسبورج أمام فريقه السابق شتوتجارت في لقاء ناري بالجولة الثامنة انتهى بفوز الفولفي بنتيجة 3-2 على ملعب فولفكسفاجن أرينا.

وظهر مرموش في مركز المهاجم الصريح لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي.

تقدم شتوتجارت عن طريق الغيني سيرهو جيوراسي في الدقيقة 22.

لكن الرد جاء سريعا وقويا عن طريق المحترف المصري عمر مرموش في الدقيقة 23.

هدف جاء بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ورفض مرموش الاحتفال بالهدف الذي سجله في شتوتجارت احتراما للفريق الذي قضى الموسم الماضي معارا إليه.

مرموش كان قد أهدر ركلة جزاء لمصلحة شتوتجارت خلال الموسم الماضي أمام فولفسبورج بعد أن سددها على طريقة بانينكا لترتد من العارضة مما تسبب في غضب جماهير فريقه الحالي الذين وجدوا في الأمر عدم احترام لهم.

وبشكل عام فإن مرموش قد سجل هدفه الثاني خلال الموسم الحالي خلال 9 مباريات شارك بهم.

وكان هدفه الأول قد سجله في مرمى كارل زيس جينا في كأس ألمانيا.

وقي الدقيقة 38 سجل ماكسيليمان أرنولد هدف التقدم، لكن سجل اليوناني كوستاس مافروبانوس هدف التعادل في الدقيقة 45.

استمرت الفرص في الشوط الثاني، لكن دون أهداف.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع استطاع يانيك جيرهاردت أن يسجل هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض.

وبعد دقيقتين خرج مرموش من أرضية الملعب وسط تحية من الجماهير لتنتهي المباراة بانتصار المهاجم المصري.

فوز هو الثاني لفولفسبورج ارتقى به للمركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

بينما ظل شتوتجارت في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

كولن × دورتموند

وفي ظهور جود بيلينجهام (19 عاما) بشارة القائد لأول مرة مع دورتموند خسر الأصفر والأسود أمام كولن بنتيجة 3-2.

يوليان براندت تقدم في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

لكن أصحاب الأرض عادوا في الشوط الثاني بثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 53 و56 و71.

ولم يكف هدف شميتز العكسي في الدقيقة 78 من عودة دورتموند ليتكبد دورتموند هزيمته الثالثة في الدوري الألماني.

وتوقف رصيد دورتموند عند 15 نقطة في المركز السابع، وارتقى كولن للمركز السابع برصيد 13 نقطة.