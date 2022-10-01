التشكيل - مواجهة أرجنتينية هجومية في قمة إنتر ضد روما.. وظهور نجل ستانكوفيتش

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما - يوفنتوس

يقود الثنائي لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو تشكيل إنتر، بينما يبدأ باولو ديبالا في هجوم روما بقمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويلتقي إنتر وروما على ملعب جوسيبي مياتزا في السادسة مساءً.

ويغيب مارسيلو بروزوفيتش وروميلو لوكاكو بسبب الإصابة عن الأفاعي، فيما يغيب الثنائي الهولندي ريك كارسدورب وجورجينيو فينالدوم عن الذئاب.

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ويجلس ألكسندر ستانكوفيتش نجل نجم صربيا ديان ستانكوفيتش على دكة بدلاء إنتر لأول مرة هذا الموسم.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: أليساندرو باستوني – فرانشيسكو أتشيربي – ميلان شكرينيار

الوسط: فيدريكو ديماركو – هاكان تشالهان أوجلو – كريستيان أسلاني – نيكولو باريلا – دينزل دومفريز

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – إدين دجيكو

فيما تشكيل روما:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جيانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – روجر إيبانيز

الوسط: زكي شيليك – براين كريستانتي – نيمانيا ماتيتش – لياندرو سبيناتزولا

الهجوم: نيكولو زانيولو – لورينزو بيليجريني – باولو ديبالا

ويحتل روما المركز السادس برصيد 13 نقطة، ويأتي إنتر خلفه مباشرة سابعا برصيد 12 نقطة.

روما إنتر الدوري الإيطالي التشكيل
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