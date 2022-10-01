لم يخسر منذ أبريل.. نابولي يواصل إثارة الرعب وينتصر على تورينو بالثلاثة

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 17:23

كتب : FilGoal

زامبو أنجيسا - نابولي

واصل نابولي سلسلة اللاهزيمة بالفوز على تورينو في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي بنتيجة 3-1 على ملعب أرماندو مارادونا.

سجل أهداف نابولي: زامبو أنجيسا (هدفين) وخيفتيشا كفاراستخليا، فيما سجل أنطونيو سانابريا هدف الضيوف الوحيد.

ويستكمل البارتينوبي إثارة الرعب في قلوب منافسيه، إذ ارتدى قميصا خاصا بعيد الهلع (الهالوين) لأول مرة هذا الموسم.

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ولم يخسر نابولي أي مباراة في جميع المسابقات منذ 24 أبريل الماضي، ففاز في 12 مباراة وتعادل في 2.

تقدم نابولي أولا عن طريق الكاميروني زامبو أنجيسا برأسية في الدقيقة السادسة بعد عرضية من ماريو روي من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 11 توغل الكاميروني بمفرده ودون رقابة من الجهة اليمنى ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وواصل الجورجي كفاراستخليا تألقه بتسجيل خامس أهدافه مع نابولي في الدوري بتسديدة أرضية من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37، لتصبح النتيجة 3-0.

الجورجي الشاب سجل 19 هدفا مع الأندية ومنتخب بلاده خلال عام 2022 كما صنع 11 أخرين.

وقلص سانابريا الفارق في الدقيقة 44 بتسديدة غالطت الحارس وسكنت الشباك.

فوز نابولي ارتقى بهم للصدارة منفردين برصيد 20 نقطة.

بينما توقف رصيد تورينو عند 10 نقاط متكبدا الهزيمة الثالثة على التوالي.

ويستعد نابولي لمواجهة أياكس الهولندي في دوري الأبطال، ثم كريمونيسي في الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.

فيما يستضيف التورو على ميدانه إمبولي في الجولة التاسعة.

نابولي تورينو الدوري الإيطالي
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