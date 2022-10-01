لم يخسر منذ أبريل.. نابولي يواصل إثارة الرعب وينتصر على تورينو بالثلاثة

واصل نابولي سلسلة اللاهزيمة بالفوز على تورينو في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي بنتيجة 3-1 على ملعب أرماندو مارادونا.

سجل أهداف نابولي: زامبو أنجيسا (هدفين) وخيفتيشا كفاراستخليا، فيما سجل أنطونيو سانابريا هدف الضيوف الوحيد.

ويستكمل البارتينوبي إثارة الرعب في قلوب منافسيه، إذ ارتدى قميصا خاصا بعيد الهلع (الهالوين) لأول مرة هذا الموسم.

بمناسبة عيد الهلع.. الـ "هالووين" 🎃 نابولي يكشف عن قميص خاص سيلعب به خلال شهر أكتوبر 🦇 الظهور الأول للقميص سيكون في مباراة تورينو بملعب دييجو أرماندو مارادونا.👕 pic.twitter.com/YZn02X1Dmc — FilGoal (@FilGoal) September 30, 2022

ولم يخسر نابولي أي مباراة في جميع المسابقات منذ 24 أبريل الماضي، ففاز في 12 مباراة وتعادل في 2.

تقدم نابولي أولا عن طريق الكاميروني زامبو أنجيسا برأسية في الدقيقة السادسة بعد عرضية من ماريو روي من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 11 توغل الكاميروني بمفرده ودون رقابة من الجهة اليمنى ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وواصل الجورجي كفاراستخليا تألقه بتسجيل خامس أهدافه مع نابولي في الدوري بتسديدة أرضية من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37، لتصبح النتيجة 3-0.

الجورجي الشاب سجل 19 هدفا مع الأندية ومنتخب بلاده خلال عام 2022 كما صنع 11 أخرين.

وقلص سانابريا الفارق في الدقيقة 44 بتسديدة غالطت الحارس وسكنت الشباك.

فوز نابولي ارتقى بهم للصدارة منفردين برصيد 20 نقطة.

بينما توقف رصيد تورينو عند 10 نقاط متكبدا الهزيمة الثالثة على التوالي.

ويستعد نابولي لمواجهة أياكس الهولندي في دوري الأبطال، ثم كريمونيسي في الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.

فيما يستضيف التورو على ميدانه إمبولي في الجولة التاسعة.