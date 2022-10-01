"اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز

كشف نادي التعاون تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي لنادي بيراميدز.

وانتقل مصطفى فتحي لصفوف بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء حسبما أعلن نادي التعاون.

وأعلن التعاون عن توصله إلى اتفاق مصري آخر قبل حسم بيراميدز لصفقة التعاقد مع مصطفى فتحي.

وقال التعاون في بيان: "اللاعب غادر إلى مصر بعد نهاية موسم الماضي لقضاء الإجازة وبعد بداية المعسكر الإعدادي لموسم 2022/2023، تواصل اللاعب مع إدارة الفريق الأول بأنه لن يستطيع الالتحاق بالمعسكر في الوقت المحدد وذلك بسبب بعض الإجراءات الإدارية وطلب اللاعب مهلة لبضعة أيام لإنهاء هذه الإجراءات والسفر إلى هولندا".

"وبعد انتهاء المهلة قام النادي بمخاطبة اللاعب وإرسال التذاكر وإيلاغ اللاعب بضرورة الالتحاق بمعسكر الفريق بأسرع وقت وأفاد اللاعب حينها بأنه لا يستطيع مغادرة مصر بسبب الخدمة العسكرية، حينها سعت إدارة النادي بكل ما تستطيع من خلال التواصل مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم والذين حصلوا على وعود من الأشقاء المصريين بأن المشكلة سوف تحل ولكن مع مرور الأيام اتضح أن الأمور بدأت تتعقد بشكل أكبر، ووجدت الإدارة أن إعارة الاعب والاستفادة ماديا هو أفضل الحلول".

"وبسبب أن الدوري المصري لم ينته إلا في 30 أغسطس 2022 وهو اليوم الذي يوافق بداية فتح نافذة الانتقالات في مصر لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية المصرية إلا قبل نهاية فترة الانتقالات في السعودية بـ24 ساعة وذلك يوم 30 أغسطس 2022".

"وفي نفس الوقت كان النادي قد أتم الاتفاق منذ أيام مع لاعب بديل برازيلي ومع ناديه على كافة التفاصيل وبانتظار فقط إنهاء إجراءات إعارة مصطفى فتحي لكي نتمكن من تسجيل اللاعب البديل، ولكن بسبب تأخر النادي المصري في تسجيل مصطفى فتحي في نظام TMS وتأخرهم في توقيع الاتفاقية الثلاثية أدى إلى عدم استطاعة النادي تسجيل اللاعب البرازيلي بسبب إغلاق فترة الانتقالات في السعودية قبل إنهاء إجراءات الإعارة للاعب مصطفى فتحي والتي لا تزال مفتوحة في مصر".

"بعد ذلك توصل النادي لاتفاق مع ناد مصري آخر وهو نادي بيراميدز على إعارة اللاعب مع خيار الشراء مقابل قيمة مادية مفيدة للنادي".

"وعليه تؤكد إدارة التعان مرة أخرى بأنها بذلت كل ما تستطيع في سبيل عودة اللاعب مصطفى فتحي ولكن النظام في دولة مصر الشقيقة حال دون ذلك وهو النظام الذي يسمح بسفر اللاعب إذا كان اسمه فقط مسجلا في أحد الأندية المصرية وذلك بعد اتفاق يتم بين نادي اللاعب ونادي طلائع الجيش".

الجناح البالغ 28 عامًا خاض 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.