مرموش يسجل هدفه الأول في الدوري الألماني مع فولفسبورج

سجل عمر مرموش هدفه الأول في الدوري الألماني بقميص فولسفبورج منذ بداية الموسم الحالي.

ويلعب فولفسبورج مع شتوتجارت في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وسجل مرموش الهدف الأول لفولفسبورج في المباراة والذي كان هدف التعادل.

ورفض مرموش الاحتفال بالهدف الذي سجله في شتوتجارت احتراما للفريق الذي قضى الموسم الماضي معارا إليه.

ويلعب مرموش في مركز المهاجم الصريح لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

مرموش كان قد أهدر ركلة جزاء لمصلحة شتوتجارت خلال الموسم الماضي أمام فولفسبورج بعد أن سددها على طريقةى بانينكا لترتد من العارضة مما تسبب في غضر جماهير فريقه الحالي الذين وجدوا في الأمر عدم احترام لهم.

وبشكل عام فإن مرموش قد سجل هدفه الثاني خلال الموسم الحالي خلال 9 مباريات شارك بهم.

وكان هدفه الأول قد سجله في مرمى كارل زيس جينا في كأس ألمانيا.