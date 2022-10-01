أمام فريقه القديم وكمهاجم لأول مرة.. مرموش يفتتح أهدافه مع فولفسبورج بالدوري

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 16:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش و سابيتزر - فولفسبورج X بايرن ميونيخ

سجل عمر مرموش هدفه الأول في الدوري الألماني بقميص فولسفبورج منذ بداية الموسم الحالي.

ويلعب فولفسبورج مع شتوتجارت في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وسجل مرموش الهدف الأول لفولفسبورج في المباراة والذي كان هدف التعادل.

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ورفض مرموش الاحتفال بالهدف الذي سجله في شتوتجارت احتراما للفريق الذي قضى الموسم الماضي معارا إليه.

ويلعب مرموش في مركز المهاجم الصريح لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

مرموش كان قد أهدر ركلة جزاء لمصلحة شتوتجارت خلال الموسم الماضي أمام فولفسبورج بعد أن سددها على طريقة بانينكا لترتد من العارضة مما تسبب في غضب جماهير فريقه الحالي الذين وجدوا في الأمر عدم احترام لهم.

وبشكل عام فإن مرموش قد سجل هدفه الثاني خلال الموسم الحالي خلال 9 مباريات شارك بهم.

وكان هدفه الأول قد سجله في مرمى كارل زيس جينا في كأس ألمانيا.

فولفسبورج شتوتجارت الدوري الألماني عمر مرموش
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