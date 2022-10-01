الصفقة الـ11 .. إنبي يضم رفيق كابو من دجلة

أتم إنبي اليوم السبت تعاقده مع رفيق كابو قادما من صفوف وادي دجلة رسميا في صفقة انتقال حر.

وأشار إنبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن التعاقد مع كابو سيكون لثلاثة مواسم مقبلة.

وبدأ رفيق كابو مسيرته في الصفاقسي ومنه انتقل إلى الترجي الجرجيسي ثم الاتحاد الرياضي بن قردان والاتحاد المنستيري.

وبعد نهاية رحلته في الدوري التونسي انتقل إلى وادي دجلة وأعير الموسم الماضي إلى سموحة.

ويستطيع اللاعب صاحب الـ29 عاما اللعب كجناح أيمن وأيسر ومهاجم.

وخاض كابو مع سموحة 28 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة آخرين.

وأصبح رفيق كابو الصفقة رقم 11 لإنبي الصيف الجاري بعد ضم كل من مروان الصحراي من الإسماعيلي و سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم.

بجانب الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا، والصربي ديجان ميليج، ومحمد ناصر من إيسترن كومباني ورمضان مصطفى من مصر للمقاصة.

وأخيرا التونسي مروان صحراوي مدافع فيوتشر في صفقة انتقال حر.