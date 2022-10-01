مدافع مصر المقاصة يعزز دفاعات بتروجت

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 15:48

كتب : رضا السنباطي

أحمد عبد المنعم

أتم بتروجت إجراءات التعاقد مع أحمد عبد المنعم.

وتعاقد بتروجت مع عبد المنعم قادما من مصر المقاصة لتدعيم دفاعاته.

ووقع عبد المنعم على عقود انتقاله إلى بتروجت لمدة 3 مواسم.

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تعاقد بتروجت مع أحمد عبد المنعم جاء بناء على هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

وأبرم بتروجت مجموعة من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحثا عن التأهل لمنافسات الدوري العام.

وتعاقد بتروجت مع عدد من الأسماء أصحاب الخبرات على غرار أحمد مجدي لاعب المقاولون العرب ومحمد طارق أبو العز لاعب الإنتاج الحربي ومحمود غالي لاعب وادي دجلة.

يذكر أن بتروجت خاض مباراة ودية قوية أمام الاهلي وخسر بنتيجة 5-1 ضمن استعدادت الفريقين للموسم الجديد.

سجل أهداف الأهلي كل من حسام حسن ورامي ربيعة من ركلة جزاء وأحمد عبد القادر وشادي حسين وعمرو السولية.

فيما جاء هدف بتروجت الوحيد عن طريق محمود فيليكس.

بتروجت مصر للمقاصة
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