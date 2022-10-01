انتهت الدوري التركي - طرابزون (2)-(1) قيصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد قيصري سبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي.

ويحتل طرابزون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة ويأتي قيصري سبور في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر بشكل أساسي مع فريقه طرابزون خلال المباراة.

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نهاية المباراة بفوز طرابزون سبورت بهدفين لهدف

ق 83: جوووول الثاني لطرابزون عن طريق أوميت

ق 78: جووووول التعادل لطرابزون من ركلة جزاء سددها باكاسيتاس

ق 77: ركلة جزاء لتريزيجيه بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء

ق 60: محاولات من الفريقين ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: انحصار مجريات اللعب بين الفريقين في وسط الملعب

ق 25: قيصري سبور يسجل هدف التقدم في المباراة عن طريق

ق 18: محمود حسن تريزيجيه يحصل على بطاقة صفراء

ق 13: حكم المباراة يلغي هدف قيصري سبور بعد العودة لتقنية الفيديو

ق11: سجل نادي قيصري سبور هدف التقدمفي المباراة

انطلاق المباراة