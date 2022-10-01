مباشر - فولسفبورج (0)-(0) شتوتجارت.. بداية المباراة
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 15:26
كتب : FilGoal
نرشح لكم
مباشر الدوري التركي - طرابزون يواجه قيصري سبور.. تريزيجيه أساسي مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول ضد برايتون تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام برايتون وثلاثي ناري على مقاعد البدلاء تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون أمام قيصري سبور مركز جديد.. مرموش أساسي في مواجهة فريقه السابق حارس أرسنال عن النني: أحد ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي اتحاد جدة يسابق الزمن لتجهيز حجازي لـ كلاسيكو النصر صلاح: أنا مهووس بالتفاصيل.. إنها تصنع الفارق بين اللاعبين