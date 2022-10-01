مباشر - فولسفبورج (0)-(0) شتوتجارت.. بداية المباراة

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فولفسبورج وشتوتجارت في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

ويلعب مرموش أساسيا في تشكيل فولفسبورج أمام فريقه السابق.

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بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

عمر مرموش فولفسبورج شتوتجارت الدوري الألماني
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