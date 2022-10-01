في الجول يكشف – 5 أدوار لشركة الكرة الجديدة في الأهلي.. وموقفها من الفريق الأول

أعلن الأهلي قبل عدة أيام تشكيل شركة الكرة بأعضائها الجدد بعد رحيل مجلس إدارتها السابق برئاسة ياسين منصور.

فما هي الأدوار التي سوف تركز عليها شركة الكرة الجديدة في الأهلي؟ وما هي صلاحيتها بشأن الفريق الأول؟ FilGoal.com يكشف.

ويتولى إدارة شركة الكرة في الأهلي حاليا كل من عدلي القيعي وخالد عبد القادر وأحمد حسام عوض.

وتتمركز أدوار شركة الكرة في الأهلي على التالي:

** تنمية موارد قطاع كرة القدم بشكل أساسي.

** تسويق حقوق الأهلي الرقمية بشكل منفصل بعيدا عن حقوق الرعاية، بعدما وعد خالد عبد القادر عضو الشركة ومدير شركة "مايكروسوفت" في فرعها بمصر بجلب عوائد مالية كبيرة من خلال بيع الحقوق الرقمية للنادي.

** تسويق المشاريع الكروية للأهلي بإنشاء فروع للأكاديميات داخل وخارج مصر وتوسيع قاعدة انتشار النادي وهو ما سيؤدي إلى دخل مالي إضافي من خلال الاشتراكات وايضا تسويق لاسم وشعار الأهلي.

** العمل على زيادة الاستثمارات من خلال مشروع الاستاد المقرر إنشائه في الشيخ زايد بالتعاون مع شركة الأهلي للإنشاءات.

** إنشاء مركز طبي متكامل بأحداث المعدات والأفكار لإعداد الفرق بدنيا وعلاج اللاعبين بداخله وسيتواجد في الشيخ زايد.

أما فيما يتعلق بالإشراف على الفريق الأول لكرة القدم فحتى الآن يبدو أن رأي الشركة الفني سيكون استشاريا فقط في ظل احتفال رئيس النادي محمود الخطيب وحسام غالي عضو مجلس الإدارة بالإشراف على القطاع مع لجنة التخطيط.