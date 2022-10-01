مركز جديد.. مرموش أساسي في مواجهة فريقه السابق

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

أعلن نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تشكيل فريقه لمواجهة شتوتجارت في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وجاء عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفولفسبورج .

ويلعب لاعب منتخب مصر في مركز قلب الهجوم في اختيارات المدرب الكرواتي وهي المرة الأولى التي يشارك بها في ذلك المركز منذ بداية الموسم.

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وسيشارم مرموش في مباراته التاسعة مع فولفسبورج منذ بداية الموسم الحالي.

وكان مرموش قد سجل هدف واحد خلال المباريات الثمانية التي خاضهم مع فولفسبورج منذ بداية الموسم الحالي.

صاحب الـ 23 عاما سيلعب أمام فريقه السابق شتوتجارت الذي كان معارا لصفوفه في الموسم الماضي.

وكان مرموش قد شارك مع شتوتجارت الموسم الماضي في 23 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع 5 آخرين.

ويحتل فولفسبورج المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن شتوتجارت صاحب المركز الـ 15.

عمر مرموش فولفسبورج شتوتجارت الدوري الألماني
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